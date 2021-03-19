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Пятница, 19.03.2021
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У Раков благоприятный день для покупок, а Львам лучше сократить общения с негативными людьми: гороскоп на 19 марта

У Раков благоприятный день для покупок, а Львам лучше сократить общения с негативными людьми: гороскоп на 19 марта
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 19 марта 2021 для Овнов 

В начале дня вас может посетить ощущение, будто что-то не так. Интуиция станет источником лишних неприятностей, так что не слушайте ее. Оставайтесь позитивными, гоните прочь неуверенность и мысли о проблемах.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 19 марта 2021 для Тельцов 

Сегодня есть шанс с минимальным количеством негатива прекратить токсичные отношения. Можно не сдерживаться, если появится необходимость защитить себя от пустых людей, неблагоприятных обстоятельств, нездоровых связей, больной любви.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 19 марта 2021 для Близнецов 

Астрологи советуют не отвлекаться на второстепенные дела, а направить силы на что-то важное. Знакомства, предложения или начинания этого дня могут изменить жизнь. Удачно пройдет решение финансовых вопросов, денежные вклады и переводы.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 19 марта 2021 для Раков

Это идеальный день для поисков второй половинки. Нужно брать ситуацию в свои руки, проявлять больше инициативы. Очень важно доверять шестому чувству, слушать внутренний голос. Это очень благоприятный день для грандиозных и дорогостоящих покупок, приема гостей.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 19 марта 2021 для Львов   

Отличный день для карьерных прорывов, новых отношений, спортивных и творческих достижений. Но одновременно стоит максимально сократить общение с негативными людьми и по возможности не посвящать в планы посторонних: очень высока вероятность конфликта, упадка сил или срыва планов.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 19 марта 2021 для Дев  

Настал день, когда необходимо вернуться к старым делам и проблемам. В ближайшие сутки их получится с легкостью разрешить и поставить в сложных вопросах долгожданную точку. Откладывать точно не стоит, так как потом вряд ли удастся найти для этого время.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 19 марта 2021 для Весов 

Настало время оптимизировать свой труд. Необходимо пересмотреть планы на день, выйти немного из зоны комфорта и позволить себе делать то, что нравится. В общении со второй половинкой и близкими людьми придется запастись терпением - возможно, они будут вами недовольны.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 19 марта 2021 для Скорпионов 

Сегодняшний день, согласно астрологическому прогнозу, будет весьма благоприятным для бумажной работы, монотонного физического и интеллектуального труда. Можно обращаться за помощью к сослуживцам и коллегам, заключать важные сделки и покупать дорогие вещи.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 19 марта 2021 для Стрельцов 

Этот день отметится дисгармонией звезд и планет, поэтому астрологи советуют не рисковать и не браться за сложные задачи. Стоит доверять логике и личному опыту. Ложные предчувствия сегодня могут завести вас в густые дебри проблем. Опасайтесь зависти, обид и ревности.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 19 марта 2021 для Козерогов

Это прекрасный день для поисков любви или для укрепления отношений. Возможно, сегодня придется доказывать что-то или отстаивать свое мнение. Главное - не делать этого слишком агрессивно. Велика вероятность познакомиться с интересным человеком в интернете.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 19 марта 2021 для Водолеев

Сегодня многих может подвести эмоциональность. Вплоть до вечера сохранится потребность в поддержке близких. Внутреннее спокойствие может оказаться важнее прогресса в делах, а семейная жизнь временно станет ценнее личных интересов. Отличные шансы у тех, для кого актуальны желания укрепить отношения.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 19 марта 2021 для Рыб

Вас ожидают довольно позитивные события в этот день. Звезды и планет готовы помочь в достижении важных целей. Остаться в проигрыше в такой день сложно, но небольшие риски все же есть, если проявить эгоизм и нарушить данные ранее общения.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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