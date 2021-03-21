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Воскресенье, 21.03.2021
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Скорпионам стоит уделить внимание близким, а Стрельцам - получить новые знания: гороскоп на 21 марта

Скорпионам стоит уделить внимание близким, а Стрельцам - получить новые знания: гороскоп на 21 марта
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Овнов 

Гороскоп предлагает сместить фокус внимания с карьеры на физическое и эмоциональное здоровье: полезно подумать о себе, поставить энергетическую защиту и сделать все возможное для поддержания организма в тонусе.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Тельцов 

Сейчас именно то время, когда звезды намеренны перетасовать все карты и начать новую игру. Будет ли расклад счастливым именно для вас - покажет время.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Близнецов 

Близнецам этот день принесет много удачи, особенно в сфере любви. Можно смело знакомиться, назначать и ходить на свидания, переводить отношения на новый уровень.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Раков

Старайтесь обходить стороной навязчивое мнение окружающих. Посторонние люди могут давать непрошеные советы, которые собьют вас с пути и лишат уверенности.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Львов   

В такие дни можно ступать на новый жизненный путь, ставить грандиозные цели и задачи. Астрологи советуют не давать себя в обиду, отстаивать свое мнение до конца.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Дев  

Обстоятельства будут складываться удачно, поэтому выполнить намеченные дела не составит труда. Однако полагаться на то, что течение жизни само прибьет к успеху, не стоит.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Весов 

Большим помощником для вас сейчас будет являться интуиция. Ночные светила обострят шестое чувство и дадут вам возможность предвидеть многие проблемы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Скорпионов 

Старайтесь следить за своим здоровьем. Не переутомляйтесь и почаще делайте перерывы. Уделите внимание близким людям.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Стрельцов 

Пришло время с головой окунуться в любовные дела. Звезды помогут вам в укреплении отношений и в их поисках. Также день подходит для получения знаний.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Козерогов

Астрологи советуют не поддаваться искушениям. Если захочется потратить деньги на что-то, выходящее за рамки бюджета, лучше этого не делать.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Водолеев

День подарит прекрасные шансы осуществить любые романтические планы, которые обязательно притянут позитивные перемены в личную жизнь.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 марта 2021 для Рыб

Старайтесь действовать. Результат не заставит себя ждать. Не бойтесь строить планы на будущее, хотя сегодня может появиться много новых забот.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 15.03.2021 - 21.03.2021

Финансовый гороскоп на неделю 15.03. - 21.03.2021 для всех знаков Зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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