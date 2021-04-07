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Среда, 07.04.2021
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Козерогов ждет приятная встреча, а Стрельца стоит позаботиться о своем здоровье: гороскоп на 7 апреля

Козерогов ждет приятная встреча, а Стрельца стоит позаботиться о своем здоровье: гороскоп на 7 апреля
05:02 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 7 апреля 2021 для Овнов 

Вы в этот день рискуете многим: деньгами, репутацией и даже отношениями. Постарайтесь не принимать никаких судьбоносных решений - они окажутся не в вашу пользу.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 7 апреля 2021 для Тельцов 

Вас могут обидеть в этот день, причём совершенно не заслуженно. Звёзды говорят, дальнейшие события будут развиваться по тому сценарию, который вы сами определите.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 7 апреля 2021 для Близнецов 

Избегайте незнакомой пищи в этот день. Звёзды предупреждают о том, что у вас могут начаться проблемы со здоровьем. Исключите хотя бы одну опасность в виде еды.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 7 апреля 2021 для Раков

Вас ждёт какая-то приятная новость из серии "не было бы счастья...". Поэтому не расстраивайтесь раньше времени, узнав о чем-то неприглядном на первый взгляд.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 7 апреля 2021 для Львов   

Впустите в свою жизнь доверие и позвольте окружению действовать самостоятельно. Пока вы делаете все за всех, никто ничему не научится. 7 апреля будет подходящий день для того, чтобы отойти в сторону.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 7 апреля 2021 для Дев  

Вы можете подвести близкого человека. Постарайтесь в этот день отнестись серьезно к его просьбам и по пере возможности выполните все, что он вам поручил.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 7 апреля 2021 для Весов 

Вам придётся решать какие-то застарелые проблемы. Возьмите себе опытного помощника, иначе процесс растянется до позднего вечера, а вам его нужно освободить для какого-то приятного занятия.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 7 апреля 2021 для Скорпионов 

Звёзды призывают вас потерпеть. Ситуация скоро наладится, если вы проявите чудеса толерантности и уважения к чужим особенностям. В конце концов вы тоже далеки от идеала.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 7 апреля 2021 для Стрельцов 

Не рискуйте здоровьем в этот день и теплее одевайтесь. Звёзды говорят, вы ходите по краю пропасти под названием "больничный". Именно сейчас он вам ни к чему.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 7 апреля 2021 для Козерогов

Вас ждёт неожиданная и приятная встреча. Но звёзды призывают вас держать себя в руках. Во всяком случае не демонстрируйте всем подряд свои истинные эмоции.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 7 апреля 2021 для Водолеев

Отложите старт новых проектов на другой день. Данная среда будет не самой подходящей для этого. Пусть все ещё раз утрясется, возможно, вам даже придётся изменить тактику поведения.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 7 апреля 2021 для Рыб

У вас будет очень много задач в этот день. Важно собраться с мыслями и решительно стартануть. Если будете расхолаживаться - и половины не успеете.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 5.04. - 11.04.2021 для всех знаков Зодиака

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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