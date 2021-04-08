Скачать
Четверг, 08.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Путин хотел бы "разобраться" с Украиной. Но боится проиграть": полковник Жданов нашел объяснения действиям России в последние недели
"Путин хотел бы "разобраться" с Украиной. Но боится проиграть": полковник Жданов нашел объяснения действиям России в последние недели
Откуда у депутата горсовета биткоинов на миллиард долларов, - объясняет эксперт по криптовалюте
Откуда у депутата горсовета биткоинов на миллиард долларов, - объясняет эксперт по криптовалюте
Франции и Германии недостаточно: эксперт объяснил, как Байден испугал Кремль
Франции и Германии недостаточно: эксперт объяснил, как Байден испугал Кремль
Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля
Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля

Тельцам не стоит торопиться, а Стрельцы найдут новое увлечение: гороскоп на 8 апреля

Тельцам не стоит торопиться, а Стрельцы найдут новое увлечение: гороскоп на 8 апреля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 8 апреля 2021 для Овнов 

В этот четверг вам стоит быть осмотрительнее со своим окружением. Звёзды говорят, завистников будет немало. Не то чтобы вы их боялись, но все же с высказываниями надо быть поосторожнее. Звёзды призывают вас никому не рассказывать о ваших отношениях. Причём ни хорошее, ни плохое. В этот день кто-то может взять эту информацию на заметку и затем использовать ее против вас.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 8 апреля 2021 для Тельцов 

Не торопитесь в этот день никуда - тогда все успеете. Если будете суетиться, рискуете допустить ошибки, которые придётся долго и мучительно исправлять. Сохраняйте спокойствие, даже если вторая половинка не будет способствовать этому. Тем самым вы не только произведёте на неё фурор, но и сумеете разобраться со своими делами.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 8 апреля 2021 для Близнецов 

Вам нужно проявить силу воли, говорят звёзды. Возможно, для этого придётся отказаться от чего-то, что очень хочется. Зато сразу после этого уровень вашей самооценки серьезно возрастёт. Соблазны будут окружать вас со всех сторон. Проявите выдержку и ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры. Любимый человек непременно оценит ваше поведение.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 8 апреля 2021 для Раков

Вас ждёт непростой четверг. Надо будет многое успеть. Причём рассчитывать на помощников не придётся. Начните с самого сложного - к концу дня сил на глобальные задачи не останется. Не слушайте избранника в этот день. Особенно если он будет уговаривать вас отказаться от какой-то вашей идеи. У него свои интересы, говорят звёзды. Стойте намертво.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 8 апреля 2021 для Львов   

Вам необходимо прислушиваться в этот день к словам окружающих. Кто-то из них обронит важную для вас информацию. Только не демонстрируйте свои эмоции - в этот день нужно действовать тонко. Вы можете узнать что-то о прошлом второй половинки. Не спешите ей докладывать об этом. Сначала подумайте, как и когда вы сможете использовать эту информацию.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 8 апреля 2021 для Дев  

Этот четверг многое расставит по своим местам. Возможно, вы узнаете какую-то тайну. Или получите долгожданное признание. Словом, скучать вам 8 апреля не придётся. Готовьтесь принимать комплименты. Этот день будто создан для того, чтобы представители противоположного пола обращали на вас внимание. Придётся держать марку - тщательно позаботьтесь о своей внешности 8 апреля.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 8 апреля 2021 для Весов 

Вам необходимо завершить какое-то большое или просто важное дело. Не отказывайтесь от помощи в этот день, даже если будете уверены в своих силах. Вам нужно ускориться. Даже если вторая половинка ничего не понимает в ваших делах, попросите ее вам помочь. В этот день вы можете покончить с какой-то задачей, но для этого потребуется плечо преданного человека.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 8 апреля 2021 для Скорпионов 

Ваш характер проявится в полную мощь. С самого утра от вас будут страдать окружающие. Не переборщите с наказаниями. Помните о законе бумеранга... Предупредите избранника о том, что ему в этот день лучше не попадаться вам под руку. Так и нервов меньше будет, и отношения сохранятся. Если не послушается - пусть пеняет на себя.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 8 апреля 2021 для Стрельцов 

Звёзды говорят, с этого дня вы можете обрести какое-то новое увлечение. Будет способствовать этому давний знакомый. Поэтому не отказывайтесь от общения 8 апреля. Вы можете столкнуться с ревностью со стороны любимого человека. Даже если сам факт вам льстит, не подливайте масла в огонь. Звёзды говорят, может полыхнуть так, что мало не покажется.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 8 апреля 2021 для Козерогов

Вооружитесь терпением - оно вам понадобится в самый неожиданный момент. Главное - никого случайно не подставьте. Звёзды говорят, будет такая опасность. В этот день избегайте серьёзных разговоров со второй половинкой. Отложите все беседы на выходные - тогда и вы будете более подготовленным, и избранник уже успокоится.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 8 апреля 2021 для Водолеев

Вам придётся нести за что-то ответственность. Возможно, вы будете связаны с ситуацией лишь косвенно. Но звёзды утверждают, что вам необходимо в этот день взять все в свои руки. Если любимый человек допустит ошибку, не оставляйте его с этим одного. Он будет рассчитывать на вашу помощь, даже если не скажет вам об этом. Вмешайтесь так же, молча, чтобы не травмировать его самооценку.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 8 апреля 2021 для Рыб

8 апреля вам нужно будет собраться и начать действовать. Даже если вы будете морально не готовы - не откладывайте ничего на другой день. Лучший момент - сейчас. Если вы давно хотели сообщить кому-то о своих чувствах, лучшего дня не придумать. Действуйте решительно - вы давно готовы к этому, даже если сами ещё не совсем осознали этот факт.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 5.04. - 11.04.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 5.04.2021 - 11.04.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 53

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Витренко уходит в отставку
02 Зеленский собрался на Донбасс: первые детали поездки
03 Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля
04 Откуда у депутата горсовета биткоинов на миллиард долларов, - объясняет эксперт по криптовалюте
05 Еще один миллиардер в Украине? Депутат из Днепра задекларировал рекордную сумму биткоинов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Витренко уходит в отставку
Витренко уходит в отставку
Манипуляции России сорвали новое заседание ТКГ по Донбассу
Манипуляции России сорвали новое заседание ТКГ по Донбассу
Ситуация сложная: в Запорожье решают вопрос о переводе области в &quot;красную&quot; зону
Ситуация сложная: в Запорожье решают вопрос о переводе области в "красную" зону
Какой праздник 8 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 8 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь