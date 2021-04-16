Вспыльчивым Близнецам - не реагировать остро на критику, а Львам придется принять важное решение: гороскоп на 16 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 16 апреля 2021 для Овнов
Больше тактичности Овнам в этот день не помешает. Конфликты в семье вам ни к чему, так что постарайтесь сдерживать негативные эмоции, а лучше - переключитесь на творчество.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 16 апреля 2021 для Тельцов
Сегодня идеальный день для самосовершенствования, медитации и познания себя. Побудьте в уединении. Также полезным будет решить текущие дела.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 16 апреля 2021 для Близнецов
Близнецам лучше не реагировать остро на критику - стараться сглаживать неурядицы и конфликты.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 16 апреля 2021 для Раков
Отличное время для самореализации. Вторая половина дня идеально подходит для новых знакомств и романтических встреч.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 16 апреля 2021 для Львов
Чтобы удача и везение были рядом, Львам важно открыться для перемен. Им придется принять решение, результат которого проявится через пару месяцев.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 16 апреля 2021 для Дев
Астрологи рекомендуют проявить сдержанность в отношении близких людей - ваше спокойствие и доброта помогут укрепить дружбу.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 16 апреля 2021 для Весов
Отличный день для воспоминаний. Это поможет найти путь к внутренней гармонии и отыскать правильную дорогу.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 16 апреля 2021 для Скорпионов
Скорпионам лучше провести этот день с семьей или друзьями. Не бойтесь рассказывать им о своих проблемах и переживаниях.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 16 апреля 2021 для Стрельцов
Это будет удачный день для предоставления помощи, доброго дела. Сегодня избежать рутинных работ не получится, только помните - перестаньте делать что-то в ущерб себе.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 16 апреля 2021 для Козерогов
Это идеальный день для решения юридических задач. Такие излишества, как агрессия, лень, переработки - не пойдут на пользу, так что избегайте чрезмерных нагрузок. Сегодня старайтесь не рисковать.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 16 апреля 2021 для Водолеев
Сегодня вы сможете договориться о чем угодно. Ваша обаятельность будет бить через край. Знакомство с новым человеком будет иметь романтические нотки. Старайтесь оставаться спокойными.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 16 апреля 2021 для Рыб
В любовной сфере вас ждут перемены и победы. Главное - избавиться от ревности и зависти.