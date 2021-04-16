Вспыльчивым Близнецам - не реагировать остро на критику, а Львам придется принять важное решение: гороскоп на 16 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 16 апреля 2021 для Овнов

Больше тактичности Овнам в этот день не помешает. Конфликты в семье вам ни к чему, так что постарайтесь сдерживать негативные эмоции, а лучше - переключитесь на творчество.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 16 апреля 2021 для Тельцов

Сегодня идеальный день для самосовершенствования, медитации и познания себя. Побудьте в уединении. Также полезным будет решить текущие дела.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 16 апреля 2021 для Близнецов

Близнецам лучше не реагировать остро на критику - стараться сглаживать неурядицы и конфликты.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 16 апреля 2021 для Раков

Отличное время для самореализации. Вторая половина дня идеально подходит для новых знакомств и романтических встреч.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 16 апреля 2021 для Львов

Чтобы удача и везение были рядом, Львам важно открыться для перемен. Им придется принять решение, результат которого проявится через пару месяцев.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 16 апреля 2021 для Дев

Астрологи рекомендуют проявить сдержанность в отношении близких людей - ваше спокойствие и доброта помогут укрепить дружбу.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 16 апреля 2021 для Весов

Отличный день для воспоминаний. Это поможет найти путь к внутренней гармонии и отыскать правильную дорогу.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 16 апреля 2021 для Скорпионов

Скорпионам лучше провести этот день с семьей или друзьями. Не бойтесь рассказывать им о своих проблемах и переживаниях.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 апреля 2021 для Стрельцов

Это будет удачный день для предоставления помощи, доброго дела. Сегодня избежать рутинных работ не получится, только помните - перестаньте делать что-то в ущерб себе.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 16 апреля 2021 для Козерогов

Это идеальный день для решения юридических задач. Такие излишества, как агрессия, лень, переработки - не пойдут на пользу, так что избегайте чрезмерных нагрузок. Сегодня старайтесь не рисковать.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 16 апреля 2021 для Водолеев

Сегодня вы сможете договориться о чем угодно. Ваша обаятельность будет бить через край. Знакомство с новым человеком будет иметь романтические нотки. Старайтесь оставаться спокойными.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 апреля 2021 для Рыб