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Среда, 21.04.2021
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Стрельцам нужно быть терпеливее, а Тельцам - говорить только правду: гороскоп на 21 апреля

Стрельцам нужно быть терпеливее, а Тельцам - говорить только правду: гороскоп на 21 апреля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 апреля 2021 для Овнов 

В этот день постарайтесь ни с кем не спорить и ни во что не вмешиваться. Даже если это будет очень сложно, сдержитесь. От этого зависит не только ваше будущее, но и судьба близких.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 апреля 2021 для Тельцов 

Вам звёзды рекомендуют 21 апреля говорить правду. И только правду. Даже если она окажется не совсем приятной не только для окружающих, но и для вас.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 апреля 2021 для Близнецов 

В этот день вы должны будете держать ответ перед кем-то важным в вашей жизни. Будьте откровенны - лесть и фальшь принесут вам только неприятности.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 апреля 2021 для Раков

Вас звёзды призывают 21 апреля ни с кем не откровенничать. Может так случиться, что вы скажете что-то такое, что крупно перевернёт вешу жизнь. Причём не в лучшую сторону.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 апреля 2021 для Львов   

В эту среду звёзды дают вам на удивление положительный прогноз. Вы совершенно спокойно можете делать свои дела, несмотря на то, что вокруг мир будет вертеться с бешеной скоростью.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 апреля 2021 для Дев  

Если в этот день вы повстречаете прекрасного незнакомца, пропускайте все его слова мимо ушей, говорят звёзды. И советуют вам с настороженностью отнестись к излишне любезным людям.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 апреля 2021 для Весов 

Этот день должен научить вас чему-то, говорят звёзды. Если урок будет усвоен с первого раза, можете считать это своей маленькой победой. Если нет - готовьтесь к серьезному экзамену.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 апреля 2021 для Скорпионов 

21 апреля вам нужно будет действовать, основываясь не только на своих знаниях, но и на опыте близких. Не стесняйтесь спрашивать - информация лежит на поверхности.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 апреля 2021 для Стрельцов 

От вас многое будет зависеть в этот день. Даже не столько от вас самого, сколько от вашей реакции на происходящие события. Будьте терпеливы и мудры, призывают звёзды.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 21 апреля 2021 для Козерогов

Если вам покажется, что никто вас не понимает, попробуйте оценить критически, насколько доступно вы изъясняетесь. Возможно, результат этого "аудита" вас не порадует, но даст ответы на многие вопросы.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 21 апреля 2021 для Водолеев

В этот день вам нужно быть аккуратным с высказываниями. Вы можете оказаться не в меру резким. Обидев близкого человека 21 апреля, наладить отношения с ним вы сможете не скоро.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 апреля 2021 для Рыб

Вас ждёт напряженная среда. Но звёзды говорят, что вы справитесь со всеми задачами, если будете следовать плану и ранее достигнутым договоренностям.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 19.04. - 25.04.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 19.04.2021 - 25.04.2021

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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