Ракам лучше не спорить, а Козерогам лучше побыть в одиночестве: гороскоп на 23 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 23 апреля 2021 для Овнов
Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то, что имеете, и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что, прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 23 апреля 2021 для Тельцов
Сегодня возможно возникновение новых связей, некоторые из которых останутся полезными, некоторые - станут дружескими. Покажите себя с наилучшей стороны.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 23 апреля 2021 для Близнецов
Сегодня вам придется в пожарном порядке искать выход для скопившейся внутри вас энергии. Постарайтесь использовать ее на благо человечества. На всех, конечно, не хватит, но окружающим облегчить жизнь можно изрядно.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 23 апреля 2021 для Раков
Глупо продолжать спорить, если аргументы противника неопровержимы. Сегодня вам, вероятно, придется признать свою ошибку, и чем скорее вы это сделаете, тем быстрее она забудется.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 23 апреля 2021 для Львов
Помилосердствуйте, вы же не совсем всемогущи, у вас все-таки есть какие-то пределы возможностей. Не надо взваливать на свои плечи совсем всю работу. Позвольте присоединиться к ней еще кому-нибудь.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 23 апреля 2021 для Дев
Не удивляйтесь, если сегодня вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Главное постарайтесь не спугнуть их неосторожными словами или действиями.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 23 апреля 2021 для Весов
Дабы мечта не осталась мечтой навсегда, придется предпринять хотя бы минимальные движения в сторону изготовления из нее были. Начинайте сегодня.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 23 апреля 2021 для Скорпионов
Сегодня вы будете чувствовать себя Гулливером среди лилипутов. Все будет казаться вам мелким: и мысли окружающих, и их заботы. Постарайтесь удержаться от того, чтобы им об этом сообщить.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 23 апреля 2021 для Стрельцов
Сегодня вы можете влюбиться, причем как в человека, которого вы видите впервые, так и хорошо знакомого. Если же сердце ваше занято, и вы не хотите ничего менять, то следует быть осторожным и всячески избегать лиц противоположного пола.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 23 апреля 2021 для Козерогов
Сегодня общение с окружающими может стать для вас проблемой, причем немаленькой. Возможно, стоит и вовсе ни с кем не разговаривать.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 23 апреля 2021 для Водолеев
Вас беспокоят не столько сами ваши проблемы, сколько отсутствие участия к вам, как их носителю, со стороны окружающих. Это не совсем честно, ведь и у них есть свои заботы. Это вовсе не означает, что к вам плохо относятся.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 23 апреля 2021 для Рыб
Сегодня вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача при этом - окончательно не впасть в детство, ибо не зная меры в забавах, вы можете нанести ощутимый вред здоровью.