Ракам лучше не спорить, а Козерогам лучше побыть в одиночестве: гороскоп на 23 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 23 апреля 2021 для Овнов

Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то, что имеете, и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что, прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 23 апреля 2021 для Тельцов

Сегодня возможно возникновение новых связей, некоторые из которых останутся полезными, некоторые - станут дружескими. Покажите себя с наилучшей стороны.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 23 апреля 2021 для Близнецов

Сегодня вам придется в пожарном порядке искать выход для скопившейся внутри вас энергии. Постарайтесь использовать ее на благо человечества. На всех, конечно, не хватит, но окружающим облегчить жизнь можно изрядно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 23 апреля 2021 для Раков

Глупо продолжать спорить, если аргументы противника неопровержимы. Сегодня вам, вероятно, придется признать свою ошибку, и чем скорее вы это сделаете, тем быстрее она забудется.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 23 апреля 2021 для Львов

Помилосердствуйте, вы же не совсем всемогущи, у вас все-таки есть какие-то пределы возможностей. Не надо взваливать на свои плечи совсем всю работу. Позвольте присоединиться к ней еще кому-нибудь.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 23 апреля 2021 для Дев

Не удивляйтесь, если сегодня вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Главное постарайтесь не спугнуть их неосторожными словами или действиями.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 23 апреля 2021 для Весов

Дабы мечта не осталась мечтой навсегда, придется предпринять хотя бы минимальные движения в сторону изготовления из нее были. Начинайте сегодня.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 23 апреля 2021 для Скорпионов

Сегодня вы будете чувствовать себя Гулливером среди лилипутов. Все будет казаться вам мелким: и мысли окружающих, и их заботы. Постарайтесь удержаться от того, чтобы им об этом сообщить.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 23 апреля 2021 для Стрельцов

Сегодня вы можете влюбиться, причем как в человека, которого вы видите впервые, так и хорошо знакомого. Если же сердце ваше занято, и вы не хотите ничего менять, то следует быть осторожным и всячески избегать лиц противоположного пола.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 23 апреля 2021 для Козерогов

Сегодня общение с окружающими может стать для вас проблемой, причем немаленькой. Возможно, стоит и вовсе ни с кем не разговаривать.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 23 апреля 2021 для Водолеев

Вас беспокоят не столько сами ваши проблемы, сколько отсутствие участия к вам, как их носителю, со стороны окружающих. Это не совсем честно, ведь и у них есть свои заботы. Это вовсе не означает, что к вам плохо относятся.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 23 апреля 2021 для Рыб