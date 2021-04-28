Козерогам нужно ускориться, а Скорпионам не стоит суетиться: гороскоп на 28 апреля

Овен (21 марта - 21 апреля)
Гороскоп на 28 апреля 2021 для Овнов
В этот день вам нужно взять курс на выполнение оперативных задач. Если что-то из долгоиграющего не идёт - не тратьте свои силы на это. Лучше распределите задачи среди тех, кому доверяете.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 28 апреля 2021 для Тельцов
В эту среду вам нужно будет что-то кому-то доказать. Сделать это будет не так сложно - достаточно покопаться в своей памяти. В этот день она вас не подведёт, говорят звёзды.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 28 апреля 2021 для Близнецов
Займитесь своим здоровьем, призывают звёзды. Если в этот день вы не прислушаетесь к себе или проигнорируете сигналы организма, потом может быть уже поздно.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 28 апреля 2021 для Раков
Кто-то из вашего окружения задумал какую-то каверзу против вас. Оглянитесь критически и на всякий случай не разговаривайте с теми, кто вам и раньше не очень импонировал.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 28 апреля 2021 для Львов
На вас будут возлагать серьёзные надежды ваши коллеги или близкие. Звёзды говорят, в этот день вы сможете им помочь, если только вас не введут в заблуждение. Опасайтесь слухов.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 28 апреля 2021 для Дев
Вы можете стать жертвой эгоизма. Отнеситесь к этому философски и вспомните, что все в конце концов возвращается бумерангом. Так что не принимайте поспешных решений.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 28 апреля 2021 для Весов
В эту среду вы можете с кем-то поссориться. Причём основательно. Конечно, вы будете правы. Но звёзды дают вам в этот день шанс продемонстрировать свою мудрость. Вам воздастся.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 28 апреля 2021 для Скорпионов
Не суетитесь в этот день. Пусть все идёт своим чередом. Иначе ваши труды будут разрушены, а отношения с окружающими - окончательно испорчены.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 28 апреля 2021 для Стрельцов
Если не хотите плестись в хвосте, в этот день вам просто необходимо озвучить свои мысли - многие из них окажутся опережающими время. Это как раз то, что вам сейчас остро необходимо.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 28 апреля 2021 для Козерогов
Вам надо ускориться. Кажется, кто-то нагоняет вас и временами даже идёт с вами ноздря в ноздрю. Избавляться от конкурентов не стоит - достаточно просто позаимствовать их опыт.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 28 апреля 2021 для Водолеев
В этот день вам нужно делить все, что вы услышите от окружающих, на 2, а то и на 4. Кто-то хочет ввести вас в заблуждение. И это практически удастся, если вы не включите свой рационализм.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 28 апреля 2021 для Рыб
Вам в очередной раз представится случай проявить сознательность и ответственность. Звёзды призывают вас сосредоточиться на этом процессе, чтобы сделать все качественно. Результат вам понравится.