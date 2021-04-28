Козерогам нужно ускориться, а Скорпионам не стоит суетиться: гороскоп на 28 апреля

Овен (21 марта - 21 апреля)

Гороскоп на 28 апреля 2021 для Овнов

В этот день вам нужно взять курс на выполнение оперативных задач. Если что-то из долгоиграющего не идёт - не тратьте свои силы на это. Лучше распределите задачи среди тех, кому доверяете.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 28 апреля 2021 для Тельцов

В эту среду вам нужно будет что-то кому-то доказать. Сделать это будет не так сложно - достаточно покопаться в своей памяти. В этот день она вас не подведёт, говорят звёзды.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 28 апреля 2021 для Близнецов

Займитесь своим здоровьем, призывают звёзды. Если в этот день вы не прислушаетесь к себе или проигнорируете сигналы организма, потом может быть уже поздно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 28 апреля 2021 для Раков

Кто-то из вашего окружения задумал какую-то каверзу против вас. Оглянитесь критически и на всякий случай не разговаривайте с теми, кто вам и раньше не очень импонировал.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 28 апреля 2021 для Львов

На вас будут возлагать серьёзные надежды ваши коллеги или близкие. Звёзды говорят, в этот день вы сможете им помочь, если только вас не введут в заблуждение. Опасайтесь слухов.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 28 апреля 2021 для Дев

Вы можете стать жертвой эгоизма. Отнеситесь к этому философски и вспомните, что все в конце концов возвращается бумерангом. Так что не принимайте поспешных решений.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 28 апреля 2021 для Весов

В эту среду вы можете с кем-то поссориться. Причём основательно. Конечно, вы будете правы. Но звёзды дают вам в этот день шанс продемонстрировать свою мудрость. Вам воздастся.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 28 апреля 2021 для Скорпионов

Не суетитесь в этот день. Пусть все идёт своим чередом. Иначе ваши труды будут разрушены, а отношения с окружающими - окончательно испорчены.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 28 апреля 2021 для Стрельцов

Если не хотите плестись в хвосте, в этот день вам просто необходимо озвучить свои мысли - многие из них окажутся опережающими время. Это как раз то, что вам сейчас остро необходимо.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 28 апреля 2021 для Козерогов

Вам надо ускориться. Кажется, кто-то нагоняет вас и временами даже идёт с вами ноздря в ноздрю. Избавляться от конкурентов не стоит - достаточно просто позаимствовать их опыт.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 28 апреля 2021 для Водолеев

В этот день вам нужно делить все, что вы услышите от окружающих, на 2, а то и на 4. Кто-то хочет ввести вас в заблуждение. И это практически удастся, если вы не включите свой рационализм.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 28 апреля 2021 для Рыб