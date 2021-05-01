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Суббота, 01.05.2021
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Близнецам стоит посвятить себя духовному росту, а Ракам - заняться любимым делом: гороскоп на 1 мая

Близнецам стоит посвятить себя духовному росту, а Ракам - заняться любимым делом: гороскоп на 1 мая
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Овнов 

Сегодня проявите тактичность по отношению к окружающим вас людям, иначе можете спровоцировать конфликт, который сорвет планы. Вторую половину дня стоит провести с друзьями или родственниками.

Гороскоп на месяц - прогноз на май 2021 года для всех знаков зодиака

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Тельцов 

Хорошее время для поиска гармонии между работой и личной жизнью. Не стоит сидеть в офисе больше обычного, но и не обходите стороной рабочие вопросы в целом.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Близнецов 

Ночные светила и планеты помогут тем, кто готов посвятить себя духовному росту. Постарайтесь уединиться и помедитировать сегодня при любой возможности.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Раков

Это очень приятный день с целой массой позитивных эмоций. Сегодня можно расслабиться, заняться любимым делом. Вторую половину дня, по возможности, стоит провести в одиночестве в размышлениях о будущем.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Львов   

Хорошее время для поисков любви. Если вы семейный человек, посвятите день своему любимому человеку. Сегодня думайте только о хорошем, чтобы это хорошее начало осуществляться.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Дев  

Большая удача ожидает тех Дев, которые стремятся к спокойствию и размеренности. Камнем преткновения в этой схеме может стать отсутствие мотивации.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Весов 

У Весов настало время уединиться и предаться размышлениям о будущем. Сегодня можете заняться домашними делами или отдохнуть. А вот конфликтов лучше избегать.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Скорпионов 

Благодушие и позитивный настрой обеспечат Скорпионам успешное ведение дел. Внимания сегодня могут потребовать партнеры по бизнесу, коллеги.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Стрельцов 

В отношении с окружающими не будет лишним умение сопереживать. Если люди почувствуют моральную поддержку Стрельцов, их это воодушевит, а в будущем вернут "долг".

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Козерогов

День благоприятен для духовного развития и личностного роста. Астрологи рекомендуют проявить целеустремленность и сделать первый шаг в реализации планов.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Водолеев

Водолеям сегодня нужно избегать лени и прокрастинации, и пользоваться хитростью также не стоит. Опасайтесь злых людей в своем окружении и никому не рассказывайте о своих планах.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Рыб

Рыбам нежелательно рассказывать о своих планах в работе и бизнесе. В рабочей сфере приветствуется сотрудничество, но не перекладывайте некоторые обязанности на других.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 26.04. - 02.05.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 26.04.2021 - 02.05.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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