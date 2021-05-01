Близнецам стоит посвятить себя духовному росту, а Ракам - заняться любимым делом: гороскоп на 1 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Овнов

Сегодня проявите тактичность по отношению к окружающим вас людям, иначе можете спровоцировать конфликт, который сорвет планы. Вторую половину дня стоит провести с друзьями или родственниками.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Тельцов

Хорошее время для поиска гармонии между работой и личной жизнью. Не стоит сидеть в офисе больше обычного, но и не обходите стороной рабочие вопросы в целом.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Близнецов

Ночные светила и планеты помогут тем, кто готов посвятить себя духовному росту. Постарайтесь уединиться и помедитировать сегодня при любой возможности.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Раков

Это очень приятный день с целой массой позитивных эмоций. Сегодня можно расслабиться, заняться любимым делом. Вторую половину дня, по возможности, стоит провести в одиночестве в размышлениях о будущем.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Львов

Хорошее время для поисков любви. Если вы семейный человек, посвятите день своему любимому человеку. Сегодня думайте только о хорошем, чтобы это хорошее начало осуществляться.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Дев

Большая удача ожидает тех Дев, которые стремятся к спокойствию и размеренности. Камнем преткновения в этой схеме может стать отсутствие мотивации.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Весов

У Весов настало время уединиться и предаться размышлениям о будущем. Сегодня можете заняться домашними делами или отдохнуть. А вот конфликтов лучше избегать.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Скорпионов

Благодушие и позитивный настрой обеспечат Скорпионам успешное ведение дел. Внимания сегодня могут потребовать партнеры по бизнесу, коллеги.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Стрельцов

В отношении с окружающими не будет лишним умение сопереживать. Если люди почувствуют моральную поддержку Стрельцов, их это воодушевит, а в будущем вернут "долг".

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Козерогов

День благоприятен для духовного развития и личностного роста. Астрологи рекомендуют проявить целеустремленность и сделать первый шаг в реализации планов.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Водолеев

Водолеям сегодня нужно избегать лени и прокрастинации, и пользоваться хитростью также не стоит. Опасайтесь злых людей в своем окружении и никому не рассказывайте о своих планах.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 1 мая 2021 для Рыб