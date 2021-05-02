Умственные способности у Львов будут на высоте, а Девам не стоит перегружать себя работой: гороскоп на 2 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 2 мая 2021 для Овнов
Овнов сегодня ждут некоторые испытания. Если вы привыкли действовать по четким правилам и не отступать от плана, то будьте морально готовы к тому, что в течение дня огромное количество задач не дадут вам сосредоточиться на личных задачах.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 2 мая 2021 для Тельцов
Пасха пронизана мотивами обновления всех сторон жизни. Тельцам стоит обеспечить себя хотя бы одним новым элементом гардероба. Проведите день с семьей, близкими по духу людьми.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 2 мая 2021 для Близнецов
Сегодня Близнецам будет под силу преодолеть даже самое безнадежное дело. Главное - не тратить зря силы (например, на ссоры или споры), а направить энергию в мирное русло.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 2 мая 2021 для Раков
Ракам стоит постараться избегать сплетен и пустых разговоров, а больше времени отдать тем вещам, которые касаются непосредственно важных дел.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 2 мая 2021 для Львов
В этот праздничный день ваши умственные способности будут на высоте. Используйте этот момент, чтобы решить дела, требующие от вас особой бдительности и сил.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 2 мая 2021 для Дев
Нежелательно перегружать себя работой. Сегодня стоит заниматься делами, которые будут способствовать вашему умиротворению. День идеально подходит для экспериментов в самых разных сферах жизни.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 2 мая 2021 для Весов
Ночные светила и планеты советуют посвятить день самообразованию. Так вы сможете расширить свой кругозор, причем лучше сложатся самостоятельные занятия.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 2 мая 2021 для Скорпионов
Скорпионам пора отдохнуть и восстановить силы. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости. Стоит отложить шопинг на следующий день.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 2 мая 2021 для Стрельцов
День способствует любым начинаниям, которые Стрельцы сделают по собственной инициативе. Желательно сегодня внести некоторые коррективы в свой имидж.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 2 мая 2021 для Козерогов
Сегодня желательно с осторожностью отнестись к новым знакомствам. Однако, не забывайте, что кроме работы, в вашей жизни есть и другие сферы занятости.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 2 мая 2021 для Водолеев
Водолеям стоит больше времени проводить время вместе с любимым человеком - это поможет им зарядиться положительными эмоциями и хорошим настроением. Одиноким представителям стоит посвятить время хобби.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 2 мая 2021 для Рыб
В этот день Рыбам нужно быть максимально внимательным к финансам. Проверяйте подробно счета и смотрите, нет ли у вас долгов, которые могут накапливать проценты. Будьте внимательны с покупками в интернете.