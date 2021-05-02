Умственные способности у Львов будут на высоте, а Девам не стоит перегружать себя работой: гороскоп на 2 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 2 мая 2021 для Овнов

Овнов сегодня ждут некоторые испытания. Если вы привыкли действовать по четким правилам и не отступать от плана, то будьте морально готовы к тому, что в течение дня огромное количество задач не дадут вам сосредоточиться на личных задачах.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 2 мая 2021 для Тельцов

Пасха пронизана мотивами обновления всех сторон жизни. Тельцам стоит обеспечить себя хотя бы одним новым элементом гардероба. Проведите день с семьей, близкими по духу людьми.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 2 мая 2021 для Близнецов

Сегодня Близнецам будет под силу преодолеть даже самое безнадежное дело. Главное - не тратить зря силы (например, на ссоры или споры), а направить энергию в мирное русло.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 2 мая 2021 для Раков

Ракам стоит постараться избегать сплетен и пустых разговоров, а больше времени отдать тем вещам, которые касаются непосредственно важных дел.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 2 мая 2021 для Львов

В этот праздничный день ваши умственные способности будут на высоте. Используйте этот момент, чтобы решить дела, требующие от вас особой бдительности и сил.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 2 мая 2021 для Дев

Нежелательно перегружать себя работой. Сегодня стоит заниматься делами, которые будут способствовать вашему умиротворению. День идеально подходит для экспериментов в самых разных сферах жизни.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 2 мая 2021 для Весов

Ночные светила и планеты советуют посвятить день самообразованию. Так вы сможете расширить свой кругозор, причем лучше сложатся самостоятельные занятия.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 2 мая 2021 для Скорпионов

Скорпионам пора отдохнуть и восстановить силы. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости. Стоит отложить шопинг на следующий день.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 2 мая 2021 для Стрельцов

День способствует любым начинаниям, которые Стрельцы сделают по собственной инициативе. Желательно сегодня внести некоторые коррективы в свой имидж.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 2 мая 2021 для Козерогов

Сегодня желательно с осторожностью отнестись к новым знакомствам. Однако, не забывайте, что кроме работы, в вашей жизни есть и другие сферы занятости.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 2 мая 2021 для Водолеев

Водолеям стоит больше времени проводить время вместе с любимым человеком - это поможет им зарядиться положительными эмоциями и хорошим настроением. Одиноким представителям стоит посвятить время хобби.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 2 мая 2021 для Рыб