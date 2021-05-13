Козерогов ждет неожиданная поездка, а Скорпионам нужно взять себя в руки: гороскоп на 13 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 13 мая 2021 для Овнов

Звёзды пророчат вам лёгкий во всех отношениях день. Все будет получаться хорошо и даже идеально. Главное - не упускать момент и ловить знаки судьбы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 13 мая 2021 для Тельцов

Вам будет тяжело в этот день договориться с самим собой. Но сделать это будет просто необходимо. В противном случае вы упустите какую-то перспективную возможность.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 13 мая 2021 для Близнецов

На первый взгляд может показаться, что все идёт не так. На самом деле меняются только ваши собственные планы - ваше предназначение остаётся прежним.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 13 мая 2021 для Раков

Вам в этот день будет казаться, что окружающие или ничего не понимают, или пытаются вставить вам палки в колёса. Звёзды говорят, возможно и то и другое. Важно гнуть свою линию.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 13 мая 2021 для Львов

13 мая звёзды призывают вас взять шефство над кем-то. Необязательно долгосрочное. Можете помочь кому-то встать на путь истинный, подать пример. Плюс 100 к карме.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 13 мая 2021 для Дев

Вы будете нуждаться в чьём-то добром совете. Получив его, не забудьте поблагодарить благодетеля. Иначе ничего хорошего из ваших телодвижений не получится.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 13 мая 2021 для Весов

Вас кто-то может подставить в этот день. Избегайте излишне милых личностей - от них будет исходить самая большая опасность, говорят звёзды.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 13 мая 2021 для Скорпионов

Вам нужно будет взять себя в руки. Это окажется не так просто - вас обуяют смутные сомнения и противоречивые эмоции. Самый правильный выход - не принимать никаких решений.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 13 мая 2021 для Стрельцов

Начните 13 мая с чистого листа, призывают звёзды. И говорят, что именно в этот четверг стартануть вам будет проще всего. Не упустите момент - действуйте.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 13 мая 2021 для Козерогов

Вас ждёт неожиданная поездка. Во время этого путешествия берегите бумажник - вас могут облапошить самым немыслимым образом.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 13 мая 2021 для Водолеев

Ваш боевой дух будет несколько утрачен в связи с какими-то событиями этого дня. Постарайтесь сохранить хотя бы беспристрастный взгляд на вещи.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 13 мая 2021 для Рыб