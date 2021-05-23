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Воскресенье, 23.05.2021
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Львам стоит думать только о хорошем, а Девам - слушать музыку: гороскоп на 23 мая

Львам стоит думать только о хорошем, а Девам - слушать музыку: гороскоп на 23 мая
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 23 мая 2021 для Овнов 

В сфере финансов сегодня придется больше полагаться на интуицию. Желательно не тратить лишнего и не начинать новых дел. Долгосрочное планирование тоже ни к чему хорошему не приведет.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 23 мая 2021 для Тельцов 

Это очень благоприятный день, в который необходимо действовать. Не откладывайте на потом важные дела. Знакомьтесь с новыми людьми, занимайтесь шопингом.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 23 мая 2021 для Близнецов 

Сегодня не нужно показывать никому своего негодования и агрессии. Не разделяйте с недоброжелателями негатив.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 23 мая 2021 для Раков

Астрологи советуют адекватно воспринимать чужую критику и любые проблемы. Хороший день для создания и продвижения новых идей, знакомств. Не нужно ставить себя в жесткие рамки.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 23 мая 2021 для Львов   

Это идеальное время для поисков второй половинки. Если вы уже в отношениях, посвятите день любимому человеку. Сегодня особенно актуален закон притяжения. Думайте о хорошем, чтобы это хорошее начало происходить.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 23 мая 2021 для Дев  

Наступающий день будет часто сталкивать с неприятными ситуациями. Как не потерять себя и не сбиться с курса? Астрологи рекомендуют побольше слушать музыку.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 23 мая 2021 для Весов 

Этот день идеально подходит для смены обстановки дома. Также полезно очищать информационное пространство - удалять ненужные контакты в телефоне, спам в почте.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 23 мая 2021 для Скорпионов 

Направьте энергию в сторону любовной сферы. Астрологи рекомендуют избегать порывистости. В этот день должно безраздельно править спокойствие. Это поможет избежать ненужных скандалов и неурядиц.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 23 мая 2021 для Стрельцов 

Астрологи советуют стремиться к самостоятельности и самодостаточности. Самым разрушительным чувством будет ревность. Она способна разрушить любые отношения.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 23 мая 2021 для Козерогов

Пришло время заняться саморазвитием. Смело начинайте обучение чему-то новому, ищите новые увлечения.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 23 мая 2021 для Водолеев

В такие дни люди могут распускать о вас слухи. Игнорируйте провокаторов. В ближайшем будущем ситуация изменится к лучшему.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 23 мая 2021 для Рыб

Ночные светила и планеты указывают на сильный заряд позитива в сфере близких отношений. Этим можно воспользоваться, чтобы договориться о чем-то или что-то обсудить: просьба будет услышана.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 17.05. - 23.05.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 17.05.2021 - 23.05.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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