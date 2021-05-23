Львам стоит думать только о хорошем, а Девам - слушать музыку: гороскоп на 23 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 23 мая 2021 для Овнов
В сфере финансов сегодня придется больше полагаться на интуицию. Желательно не тратить лишнего и не начинать новых дел. Долгосрочное планирование тоже ни к чему хорошему не приведет.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 23 мая 2021 для Тельцов
Это очень благоприятный день, в который необходимо действовать. Не откладывайте на потом важные дела. Знакомьтесь с новыми людьми, занимайтесь шопингом.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 23 мая 2021 для Близнецов
Сегодня не нужно показывать никому своего негодования и агрессии. Не разделяйте с недоброжелателями негатив.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 23 мая 2021 для Раков
Астрологи советуют адекватно воспринимать чужую критику и любые проблемы. Хороший день для создания и продвижения новых идей, знакомств. Не нужно ставить себя в жесткие рамки.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 23 мая 2021 для Львов
Это идеальное время для поисков второй половинки. Если вы уже в отношениях, посвятите день любимому человеку. Сегодня особенно актуален закон притяжения. Думайте о хорошем, чтобы это хорошее начало происходить.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 23 мая 2021 для Дев
Наступающий день будет часто сталкивать с неприятными ситуациями. Как не потерять себя и не сбиться с курса? Астрологи рекомендуют побольше слушать музыку.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 23 мая 2021 для Весов
Этот день идеально подходит для смены обстановки дома. Также полезно очищать информационное пространство - удалять ненужные контакты в телефоне, спам в почте.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 23 мая 2021 для Скорпионов
Направьте энергию в сторону любовной сферы. Астрологи рекомендуют избегать порывистости. В этот день должно безраздельно править спокойствие. Это поможет избежать ненужных скандалов и неурядиц.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 23 мая 2021 для Стрельцов
Астрологи советуют стремиться к самостоятельности и самодостаточности. Самым разрушительным чувством будет ревность. Она способна разрушить любые отношения.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 23 мая 2021 для Козерогов
Пришло время заняться саморазвитием. Смело начинайте обучение чему-то новому, ищите новые увлечения.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 23 мая 2021 для Водолеев
В такие дни люди могут распускать о вас слухи. Игнорируйте провокаторов. В ближайшем будущем ситуация изменится к лучшему.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 23 мая 2021 для Рыб
Ночные светила и планеты указывают на сильный заряд позитива в сфере близких отношений. Этим можно воспользоваться, чтобы договориться о чем-то или что-то обсудить: просьба будет услышана.