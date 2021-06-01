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Вторник, 01.06.2021
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Дев ждет важная встреча, а Львам не стоит переживать по мелочам: гороскоп на 1 июня

Дев ждет важная встреча, а Львам не стоит переживать по мелочам: гороскоп на 1 июня
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 1 июня 2021 для Овнов 

Этот день вы обязаны провести в позитивном ключе, даже если нет особого повода для веселья - придётся его выдумать. Если, конечно, хотите привлечь фортуну.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 1 июня 2021 для Тельцов 

В этот день постарайтесь не встревать в конфликты - ни в магазине, ни на работе, ни дома. Звёзды говорят, это может серьезно повредить ваш эмоциональный фон.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 1 июня 2021 для Близнецов 

1 июня на вас будет возложена ответственная миссия: спасти кого-то из окружения. Звезды не уточняют, близкий это будет человек или нет. Единственное, что вам нужно знать: вы справитесь! 

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 1 июня 2021 для Раков

Если в первый день лета кто-то решит заморозить ваши достижения, отнеситесь к этому с философским спокойствием: ваше от вас никуда не уйдёт. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 1 июня 2021 для Львов   

Вокруг вас в этот день может образоваться рой недоброжелателей. Переживать по этому поводу не стоит. Лучше сделайте ещё один рывок - пусть завидуют дальше. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 1 июня 2021 для Дев  

Вам в этот день звёзды сулят какую-то важную встречу. Подготовиться к ней заранее не получится, а вот отнестись серьезно - вполне. Проявите свой профессионализм и толерантность.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 1 июня 2021 для Весов 

Если вы не решитесь на что-то 1 июня, можете забыть о развитии ещё на несколько месяцев. Звёзды говорят: время пришло. Пора действовать.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 1 июня 2021 для Скорпионов 

В этот день вы можете, наконец, увидеть результаты долгой работы. Если не все окажется таким, как вы ожидали, не опускайте руки - это лишь промежуточный этап.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 1 июня 2021 для Стрельцов 

1 июня может стать днём открытий. Важно слушать внимательно, что говорят окружающие, и ни в коем случае не игнорировать знаки судьбы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 1 июня 2021 для Козерогов

На вас может навалиться новая куча задач. Пока вы не разобрались со старой, не стоит к ней приступать. Иначе закопаетесь так, что вас придётся искать с собаками.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 1 июня 2021 для Водолеев

В этот день вы можете оказать ближнему медвежью услугу. Не пытайтесь помочь, пока вас об этом не попросили. Помните, когда дорога ложка?..

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 1 июня 2021 для Рыб

Если в этот день вы займётесь чем-то новым, непривычным, то очень скоро совершите мощный рывок. Не отказывайтесь 1 июня от перспективных предложений. 

Финансовый гороскоп на неделю 31.05. - 6.06.2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 31.05.2021 - 6.06.2021

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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