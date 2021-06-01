Дев ждет важная встреча, а Львам не стоит переживать по мелочам: гороскоп на 1 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 1 июня 2021 для Овнов
Этот день вы обязаны провести в позитивном ключе, даже если нет особого повода для веселья - придётся его выдумать. Если, конечно, хотите привлечь фортуну.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 1 июня 2021 для Тельцов
В этот день постарайтесь не встревать в конфликты - ни в магазине, ни на работе, ни дома. Звёзды говорят, это может серьезно повредить ваш эмоциональный фон.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 1 июня 2021 для Близнецов
1 июня на вас будет возложена ответственная миссия: спасти кого-то из окружения. Звезды не уточняют, близкий это будет человек или нет. Единственное, что вам нужно знать: вы справитесь!
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 1 июня 2021 для Раков
Если в первый день лета кто-то решит заморозить ваши достижения, отнеситесь к этому с философским спокойствием: ваше от вас никуда не уйдёт.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 1 июня 2021 для Львов
Вокруг вас в этот день может образоваться рой недоброжелателей. Переживать по этому поводу не стоит. Лучше сделайте ещё один рывок - пусть завидуют дальше.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 1 июня 2021 для Дев
Вам в этот день звёзды сулят какую-то важную встречу. Подготовиться к ней заранее не получится, а вот отнестись серьезно - вполне. Проявите свой профессионализм и толерантность.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 1 июня 2021 для Весов
Если вы не решитесь на что-то 1 июня, можете забыть о развитии ещё на несколько месяцев. Звёзды говорят: время пришло. Пора действовать.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 1 июня 2021 для Скорпионов
В этот день вы можете, наконец, увидеть результаты долгой работы. Если не все окажется таким, как вы ожидали, не опускайте руки - это лишь промежуточный этап.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 1 июня 2021 для Стрельцов
1 июня может стать днём открытий. Важно слушать внимательно, что говорят окружающие, и ни в коем случае не игнорировать знаки судьбы.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 1 июня 2021 для Козерогов
На вас может навалиться новая куча задач. Пока вы не разобрались со старой, не стоит к ней приступать. Иначе закопаетесь так, что вас придётся искать с собаками.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 1 июня 2021 для Водолеев
В этот день вы можете оказать ближнему медвежью услугу. Не пытайтесь помочь, пока вас об этом не попросили. Помните, когда дорога ложка?..
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 1 июня 2021 для Рыб
Если в этот день вы займётесь чем-то новым, непривычным, то очень скоро совершите мощный рывок. Не отказывайтесь 1 июня от перспективных предложений.