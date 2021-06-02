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Среда, 02.06.2021
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Козерогам нужна небольшая передышка, а Рыбам лучше настроится на позитив: гороскоп 2 июня

Козерогам нужна небольшая передышка, а Рыбам лучше настроится на позитив: гороскоп 2 июня
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 2 июня 2021 для Овнов 

Ваша решительность придётся очень вовремя, говорят звёзды. И призывают не обращать внимания на советы коллег: они будут осторожничать и побоятся взять не себя ответственность.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 2 июня 2021 для Тельцов 

Вас ждёт какой-то приятный момент в этот день. Будет это подарок, известие или комплимент, звёзды не уточняют. Просто настройтесь на позитивный лад.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 2 июня 2021 для Близнецов 

Во второй день лета вокруг вас может сплотиться неплохая команда единомышленников. Так что не удивляйтесь, если к вам потянутся незнакомые люди.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 2 июня 2021 для Раков

2 июня вам придётся защищаться. От кого и почему, звёзды не уточняют. Однако призывают не расслабляться и держать ухо востро. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 2 июня 2021 для Львов   

Это день может запомниться вам надолго, если вы решитесь на то, о чем давно помышляли. Старт будет эффектным, говорят звёзды. Только правильно определите партнера.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 2 июня 2021 для Дев  

Вас ждёт занятный день. Возможно, произойдёт встреча со старыми друзьями или, наоборот, в вашей жизни появится новый персонаж. Словом, обращайте внимание на окружающих 2 июня. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 2 июня 2021 для Весов 

Вам звёзды предрекаются в этот день какое-то важное решение. А принято оно будет после какого-то важного события. От этого никуда не уйти. Просто это надо сделать. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 2 июня 2021 для Скорпионов 

Вам может показаться, что окружающие люди хотят вывести вас из себя. Это не так, просто вы будете на взводе. Как только успокоитесь, все вернётся на круги своя.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 2 июня 2021 для Стрельцов 

В этот день вам придётся что-то за кого-то делать. И получится у вас это настолько неплохо, что вы можете обрести не только уважение коллег, но и даже новых друзей. 

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 2 июня 2021 для Козерогов

Распределите обязанности по тем, кто рядом. Не обязательно дожидаться идеального исполнителя. Вам нужна небольшая передышка.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 2 июня 2021 для Водолеев

В этот день вам может показаться, что вы топчетесь на месте. Это будет не совсем так. Просто вы готовитесь к мощному рывку. Как бык перед тореадором. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 2 июня 2021 для Рыб

Если вы с самого утра настроитесь на позитив, это будет хороший во всех отношениях день. На фоне приятных эмоций вы сможете принять важное для себя решение.

Финансовый гороскоп на неделю 31.05. - 6.06.2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 31.05.2021 - 6.06.2021

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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