Скачать
Четверг, 03.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
За ложь в декларациях - в тюрьму: удастся ли Зеленскому протянуть новый закон через Раду
За ложь в декларациях - в тюрьму: удастся ли Зеленскому протянуть новый закон через Раду
Зеленский подписал ключевой указ по Донбассу: что об этом известно
Зеленский подписал ключевой указ по Донбассу: что об этом известно
Двойной удар: суд заочно арестовал Дубилета-старшего, проигравшего в суде о национализации "ПриватБанка"
Двойной удар: суд заочно арестовал Дубилета-старшего, проигравшего в суде о национализации "ПриватБанка"
В Египте разбился автобус с российскими туристами: много пострадавших, есть жертвы (фото)
В Египте разбился автобус с российскими туристами: много пострадавших, есть жертвы (фото)

Ракам стоит заняться собой, а Водолеям пора отдохнуть: гороскоп на 3 июня

Ракам стоит заняться собой, а Водолеям пора отдохнуть: гороскоп на 3 июня
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Овнов 

Кое-кто из вашего окружения пытается вырвать у вас штурвал из рук. Вам ничего не грозит, говорят звёзды: справиться с вашим объёмом задач все равно никому не под силу.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Тельцов 

В этот день вы можете над кем-то жестоко пошутить. Об обиде вам сразу могут и не сказать - затаят. Месть придёт неожиданно, поэтому лучше фильтруйте свои слова. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Близнецов 

Вам важно в этот день не расслабляться и удерживать внимание окружающих. Вы стоите на пороге какого-то открытия, но сделать его получится только коллективно. 

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Раков

В этот четверг звёзды призывают вас заняться собой и своим развитием. Пусть весь мир вокруг копошится - вам есть о чем подумать.  

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Львов   

Ваше обаяние усилится в этот день вдвое. Если есть дело, которое требует вашего личного участия, - приступайте. 3 июня вы обречены на успех. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Дев  

Если почувствуете, что выдыхаетесь, возьмите небольшую передышку. Насилие над организмом в этот раз может выйти вам боком. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Весов 

В этот день постарайтесь немного сбавить обороты. Не давите на людей - им нужно созреть самостоятельно. Иначе все ваши труды окажутся напрасными. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Скорпионов 

Ваше самочувствие может начать ухудшаться в самый неподходящий момент. Поэтому если вдруг в середине дня вы почувствуете недомогание, обратите на это особое внимание. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Стрельцов 

Что-то может пойти не так - ваша стройная система начнёт рушиться. Не паникуйте, открутите ситуацию назад и посмотрите, в чем затык. Скорее всего, все можно исправить очень просто. 

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Козерогов

К концу недели вы можете устать. Возможно, начнёте себя жалеть. А это именно то, что сейчас ни в коем случае делать нельзя. Нужно собраться и напрячься. До финиша осталось чуть-чуть.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Водолеев

Вам пора отдыхать, говорят звёзды прямым текстом. Если вы ещё не спланировали свой отпуск, сейчас самое время этим заняться. Так организм поймёт, что вы заботитесь о нем, и передумает срываться. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Рыб

Возможно, 3 июня вам придётся столкнуться с чем-то неизведанным. Не отмахивайтесь от неожиданных предложений - лучше откройте в себе новые способности. 

Финансовый гороскоп на неделю 31.05. - 6.06.2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 31.05.2021 - 6.06.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 142

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Око за око, зуб за зуб": в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
02 Суд Киева арестовал имущество Шария: первые подробности
03 Зеленский подписал ключевой указ по Донбассу: что об этом известно
04 "Государством так же руководит": признание Путина о хоккее насмешило сеть (видео)
05 Стало известно, сколько Усик заработает за победу над Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одесская полицейская похитила на продажу полкило кокаина из камеры вещдоков: детали курьеза
Одесская полицейская похитила на продажу полкило кокаина из камеры вещдоков: детали курьеза
&quot;Государством так же руководит&quot;: признание Путина о хоккее насмешило сеть (видео)
"Государством так же руководит": признание Путина о хоккее насмешило сеть (видео)
&quot;Око за око, зуб за зуб&quot;: в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
"Око за око, зуб за зуб": в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
Какой праздник 3 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 3 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь