Ракам стоит заняться собой, а Водолеям пора отдохнуть: гороскоп на 3 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Овнов

Кое-кто из вашего окружения пытается вырвать у вас штурвал из рук. Вам ничего не грозит, говорят звёзды: справиться с вашим объёмом задач все равно никому не под силу.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Тельцов

В этот день вы можете над кем-то жестоко пошутить. Об обиде вам сразу могут и не сказать - затаят. Месть придёт неожиданно, поэтому лучше фильтруйте свои слова.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Близнецов

Вам важно в этот день не расслабляться и удерживать внимание окружающих. Вы стоите на пороге какого-то открытия, но сделать его получится только коллективно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Раков

В этот четверг звёзды призывают вас заняться собой и своим развитием. Пусть весь мир вокруг копошится - вам есть о чем подумать.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Львов

Ваше обаяние усилится в этот день вдвое. Если есть дело, которое требует вашего личного участия, - приступайте. 3 июня вы обречены на успех.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Дев

Если почувствуете, что выдыхаетесь, возьмите небольшую передышку. Насилие над организмом в этот раз может выйти вам боком.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Весов

В этот день постарайтесь немного сбавить обороты. Не давите на людей - им нужно созреть самостоятельно. Иначе все ваши труды окажутся напрасными.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Скорпионов

Ваше самочувствие может начать ухудшаться в самый неподходящий момент. Поэтому если вдруг в середине дня вы почувствуете недомогание, обратите на это особое внимание.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Стрельцов

Что-то может пойти не так - ваша стройная система начнёт рушиться. Не паникуйте, открутите ситуацию назад и посмотрите, в чем затык. Скорее всего, все можно исправить очень просто.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Козерогов

К концу недели вы можете устать. Возможно, начнёте себя жалеть. А это именно то, что сейчас ни в коем случае делать нельзя. Нужно собраться и напрячься. До финиша осталось чуть-чуть.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Водолеев

Вам пора отдыхать, говорят звёзды прямым текстом. Если вы ещё не спланировали свой отпуск, сейчас самое время этим заняться. Так организм поймёт, что вы заботитесь о нем, и передумает срываться.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 3 июня 2021 для Рыб