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Суббота, 05.06.2021
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Козерогов ждут хорошие новости, а Тельцам лучше не принимать никаких решений: гороскоп на 5 июня

Козерогов ждут хорошие новости, а Тельцам лучше не принимать никаких решений: гороскоп на 5 июня
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 5 июня 2021 для Овнов 

От вас в этот день будут ждать решительных шагов. Но делать их не торопитесь. Вам не хватает информации. Сначала восполните пробел в знаниях, а потом действуйте. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 5 июня 2021 для Тельцов 

Вам в этот день лучше не принимать никаких решений. Звёзды говорят, вы к ним ещё не готовы. Если кто-то от вас будет их требовать, не поддавайтесь. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 5 июня 2021 для Близнецов 

Если в этот день вы решите рискнуть, то действуйте без оглядки. Любое промедление приведёт к поражению. Только вперёд, призывают звёзды. 

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 5 июня 2021 для Раков

В этот день вам необходимо будет разобраться в каком-то сложном вопросе. Для этого понадобится вся ваша внимательность. А для неё - уединение.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 5 июня 2021 для Львов   

Звёзды говорят, что в этот день вам разрешено встревать в любые споры и влезать в любые разговоры. Ваши комментарии будут дельными, а советы - ценными.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 5 июня 2021 для Дев  

Если в этот день вы будете стоять перед сложным выбором, спросите совета у старших товарищей или коллег. Не действуйте наобум. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 5 июня 2021 для Весов 

В эту субботу вам необходимо будет довериться кому-то. Только выбирайте союзника тщательно, основываясь не на профессиональных, а на человеческих его качествах.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 5 июня 2021 для Скорпионов 

Если накануне звёзды советовали вам провести день спокойно, то 5 июня, напротив, рекомендуют действовать решительно и напористо. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 5 июня 2021 для Стрельцов 

В этот день вам не удастся сделать и половины из того, что вы запланировали. Реагируйте на это спокойно и не опускайте руки, если что-то не получится с первого раза.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 5 июня 2021 для Козерогов

В этот день вас ждёт какое-то хорошее известие, говорят звёзды. Но важно отреагировать на него правильно. Ваше равнодушие может все испортить.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 5 июня 2021 для Водолеев

Попробуйте в этот понедельник отказать тому, кто давно уже сидит у вас на шее и болтает ножками. Звёзды говорят, 5 июня у вас получится это органично.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 5 июня 2021 для Рыб

В этот день вам необходимо будет взять ответственность на себя. Не пытайтесь переложить ее на кого-то другого - добра от этого не будет, говорят звёзды. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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