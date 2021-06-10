Скачать
Четверг, 10.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В Украине введут "лайтовый" карантин, но продлят его на все лето
В Украине введут "лайтовый" карантин, но продлят его на все лето
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
На Банковой хотят заменить Кличко, но не могут найти подходящего кандидата - источники
На Банковой хотят заменить Кличко, но не могут найти подходящего кандидата - источники
Путин в Женеве поведет себя, как Горбачев в 1986-м: чего ожидать от встречи хозяина Кремля с Байденом
Путин в Женеве поведет себя, как Горбачев в 1986-м: чего ожидать от встречи хозяина Кремля с Байденом

Скорпионам лучше провести день в одиночестве, а Тельцов ждет прилив сил: гороскоп на 10 июня

Скорпионам лучше провести день в одиночестве, а Тельцов ждет прилив сил: гороскоп на 10 июня
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Овнов 

10 июня у вас будет обидчивое настроение. Но не принимайте близко к сердцу сказанное окружающими, а главное - не делайте резких движений и необдуманных шагов.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Тельцов 

В этот день попробуйте объять необъятное и сделать невозможно. У вас будет гораздо больше сил, чем вы думаете. Подключите своё воображение - оно поможет поверить в себя.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Близнецов 

Это будет непростой день: всем от вас будет что-то надо, все вас будут дергать и просить помочь. Кстати, сил у вас хватит на всех. Важно расставить просителей в приоритетном порядке. 

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Раков

10 июня вас ждёт сюрприз. Какого характера - звёзды не уточняют. Предупреждают лишь о том, что вы можете с кем-то поссориться, не разобравшись в ситуации. Не надо так. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Львов   

Вам очень важно будет в этот день посоветоваться с людьми, знакомыми с ситуацией не понаслышке. Доверяйте только тем, кто сам прожил аналогичное. И делайте собственные выводы.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Дев  

Вам не стоит так сильно переживать по поводу того, на что вы никак повлиять не можете. Звёзды призывают обратить особое внимание на те моменты, которые целиком и полностью зависят от вас. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Весов 

В этот день вы можете изменить чью-то жизнь. Так что будьте аккуратны в своих высказываниях. Вершить судьбы - большая ответственность.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Скорпионов 

Вам этот день лучше провести в одиночестве. Вы будете настолько раздражительны, что можете поругаться даже с самым лояльным к вам человеком.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Стрельцов 

Послушайте советов старших и сделайте по-своему, говорят звёзды. В этот день вам нужно опираться только на свой опыт и свои навыки. 

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Козерогов

Никто не сможет вам помочь в этот день. Так что вся надежда только на ваши собственные силы. Не раскисайте и не жалейте себя, иначе ничего не получится. 

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Водолеев

Вы можете узнать нечто такое, что полностью перевернёт ваши представления о происходящих событиях. Не спешите делиться этой информацией ни с кем - сначала сами все обдумайте хорошенько.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Рыб

Это будет напряжённый, но эффективный день. Если вы не будете обращать внимания на мелкие неприятности, финал 10-го дня июня окажется крайне успешным.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 7.06. - 13.06.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 7.06.2021 - 13.06.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 58

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Таинственный Х48: стало известно о свидетеле крушения МН17, серьезно подставившем Россию
02 Теперь на Земле пять океанов: что говорят исследователи
03 "Дикари": в Ужгороде в первые же дни проката украли 6 электросамокатов (фото, видео)
04 Путин сравнил Украину с "нацистской Германией" и назвал вступление в НАТО "красной линией" (видео)
05 В возрасте 68 лет скончалась звезда фильма "Три орешка для Золушки"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обстрелов стало меньше, но есть провокации и потери: Зеленский побывал на передовой Донбасса (фото, видео)
Обстрелов стало меньше, но есть провокации и потери: Зеленский побывал на передовой Донбасса (фото, видео)
&quot;Дикари&quot;: в Ужгороде в первые же дни проката украли 6 электросамокатов (фото, видео)
"Дикари": в Ужгороде в первые же дни проката украли 6 электросамокатов (фото, видео)
Была лакшери-черешня, теперь вип-кукуруза: одесские рынки снова поразили Украину ценами (фото)
Была лакшери-черешня, теперь вип-кукуруза: одесские рынки снова поразили Украину ценами (фото)
Вознесение и Никита Гусятник: народные приметы и запреты 10 июня
Вознесение и Никита Гусятник: народные приметы и запреты 10 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь