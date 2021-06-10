Скорпионам лучше провести день в одиночестве, а Тельцов ждет прилив сил: гороскоп на 10 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Овнов

10 июня у вас будет обидчивое настроение. Но не принимайте близко к сердцу сказанное окружающими, а главное - не делайте резких движений и необдуманных шагов.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Тельцов

В этот день попробуйте объять необъятное и сделать невозможно. У вас будет гораздо больше сил, чем вы думаете. Подключите своё воображение - оно поможет поверить в себя.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Близнецов

Это будет непростой день: всем от вас будет что-то надо, все вас будут дергать и просить помочь. Кстати, сил у вас хватит на всех. Важно расставить просителей в приоритетном порядке.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Раков

10 июня вас ждёт сюрприз. Какого характера - звёзды не уточняют. Предупреждают лишь о том, что вы можете с кем-то поссориться, не разобравшись в ситуации. Не надо так.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Львов

Вам очень важно будет в этот день посоветоваться с людьми, знакомыми с ситуацией не понаслышке. Доверяйте только тем, кто сам прожил аналогичное. И делайте собственные выводы.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Дев

Вам не стоит так сильно переживать по поводу того, на что вы никак повлиять не можете. Звёзды призывают обратить особое внимание на те моменты, которые целиком и полностью зависят от вас.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Весов

В этот день вы можете изменить чью-то жизнь. Так что будьте аккуратны в своих высказываниях. Вершить судьбы - большая ответственность.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Скорпионов

Вам этот день лучше провести в одиночестве. Вы будете настолько раздражительны, что можете поругаться даже с самым лояльным к вам человеком.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Стрельцов

Послушайте советов старших и сделайте по-своему, говорят звёзды. В этот день вам нужно опираться только на свой опыт и свои навыки.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Козерогов

Никто не сможет вам помочь в этот день. Так что вся надежда только на ваши собственные силы. Не раскисайте и не жалейте себя, иначе ничего не получится.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Водолеев

Вы можете узнать нечто такое, что полностью перевернёт ваши представления о происходящих событиях. Не спешите делиться этой информацией ни с кем - сначала сами все обдумайте хорошенько.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 10 июня 2021 для Рыб