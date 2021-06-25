Ракам нужно избавиться от старого, а Львам - опасаться чувства вины.: гороскоп на 25 июня

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Овнов

В этот день у вас может появиться острая необходимость в компании. Живому общению лучше предпочесть социальные сети.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Тельцов

Ночные светила находятся в очень благоприятном положении. Удача будет сопровождать во всех сферах жизни. Тщательнее планируйте свои дела.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Близнецов

Этот день будет наполнен важными событиями и яркими эмоциями. Возможны серьезные изменения как в любви, так и на работе.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Раков

Благоприятный день для общения с семьей, домашних дел, ремонта. Помните: чтобы прижилось новое, нужно избавиться от старого.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Львов

Опасайтесь сегодня чувства вины. Не общайтесь с теми, кто вас на него провоцирует. Переключайтесь на что-то оптимистичное.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Дев

Астрологи рекомендуют занять оборонительную позицию в финансовой сфере. Придется отразить выпады недоброжелателей. В любовных делах, наоборот, лучше проявлять больше активности.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Весов

Очень повезет всем, кто работает в сфере услуг. Вторую половину дня желательно провести в уединении. Полезно будет подумать о будущем, разобраться с внутренними проблемами.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Скорпионов

Наступает хорошее время для физической активности. Браться за спорт очень благоприятно именно сейчас, пока ночные светила находятся в полной гармонии.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Стрельцов

Это хороший день для внесения разнообразия в свой досуг. Придумайте себе новое увлечение.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Козерогов

Прекрасный день для физической активности. Старайтесь оказывать поддержку всем, кто о ней попросит. Ваша доброта не останется незамеченной.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Водолеев

Получится посвятить больше времени семье. Возрастет потребность в общении с близкими. Не исключено, что кому-то из родных потребуется помощь или поддержка.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Рыб