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Пятница, 25.06.2021
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Ракам нужно избавиться от старого, а Львам - опасаться чувства вины.: гороскоп на 25 июня

Ракам нужно избавиться от старого, а Львам - опасаться чувства вины.: гороскоп на 25 июня
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Овнов 

В этот день у вас может появиться острая необходимость в компании. Живому общению лучше предпочесть социальные сети.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Тельцов 

Ночные светила находятся в очень благоприятном положении. Удача будет сопровождать во всех сферах жизни. Тщательнее планируйте свои дела.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Близнецов 

Этот день будет наполнен важными событиями и яркими эмоциями. Возможны серьезные изменения как в любви, так и на работе.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Раков

Благоприятный день для общения с семьей, домашних дел, ремонта. Помните: чтобы прижилось новое, нужно избавиться от старого.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Львов   

Опасайтесь сегодня чувства вины. Не общайтесь с теми, кто вас на него провоцирует. Переключайтесь на что-то оптимистичное.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Дев  

Астрологи рекомендуют занять оборонительную позицию в финансовой сфере. Придется отразить выпады недоброжелателей. В любовных делах, наоборот, лучше проявлять больше активности.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Весов 

Очень повезет всем, кто работает в сфере услуг. Вторую половину дня желательно провести в уединении. Полезно будет подумать о будущем, разобраться с внутренними проблемами.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Скорпионов 

Наступает хорошее время для физической активности. Браться за спорт очень благоприятно именно сейчас, пока ночные светила находятся в полной гармонии.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Стрельцов 

Это хороший день для внесения разнообразия в свой досуг. Придумайте себе новое увлечение.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Козерогов

Прекрасный день для физической активности. Старайтесь оказывать поддержку всем, кто о ней попросит. Ваша доброта не останется незамеченной.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Водолеев

Получится посвятить больше времени семье. Возрастет потребность в общении с близкими. Не исключено, что кому-то из родных потребуется помощь или поддержка.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 25 июня 2021 для Рыб

Сегодня возможны нескромные мысли. Даже можно сказать - греховные. Чтобы не сойти на скользкую дорожку, астрологи советуют уединиться и постараться разобраться со своими "демонами".

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 21.06. - 27.06.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 21.06.2021 - 27.06.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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