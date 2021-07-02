Стрельцам не стоит рисковать, а Тельцов ждет любопытное знакомство: гороскоп на 2 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 2 июля 2021 для Овнов
В эту пятницу от вас понадобится много сил и внимания. Для чего, звёзды не уточняют, однако призывают вас на всякий случай не расслабляться.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 2 июля 2021 для Тельцов
Вам 2 июля подарит какое-то любопытное знакомство или встречу. Приведите себя в порядок с самого утра и будьте готовы сразить своей неотразимостью.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 2 июля 2021 для Близнецов
Это будет занятный день с точки зрения выводов, которые вы можете сделать. Звёзды призывают слушать интуицию - только она сможет направить вас на верную мысль.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 2 июля 2021 для Раков
Вам необходимо заняться собой или лично своими делами. Кажется, вы слишком много внимания уделяете просьбам со стороны. Пора подумать о себе, говорят звёзды.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 2 июля 2021 для Львов
2 июля все от вас будут чего-то ждать и чего-то хотеть. Звёзды призывают вас расставлять приоритеты грамотно. Если с этим возникнут проблемы, возьмите себе помощника.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 2 июля 2021 для Дев
Вам не стоит торопиться 2 июля. Звёзды говорят, своей поспешностью вы можете все испортить. И хуже всего будет то, что вам самому не понравится результат.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 2 июля 2021 для Весов
Вам звёзды не советуют лезть со своей помощью, пока вас о ней не попросят. Это не значит, что вы не справитесь. Просто позвольте окружающим попробовать самим.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 2 июля 2021 для Скорпионов
2 июля вас ждёт стремительный день. Не все получится сразу, предупреждают звёзды. Но то, что удастся сделать, принесёт вам внушительные плоды.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 2 июля 2021 для Стрельцов
Вам не стоит рисковать в этот день - ни здоровьем, ни репутацией. Если вам поступят сомнительные предложения, откажитесь от них сразу.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 2 июля 2021 для Козерогов
Вы в этот день можете узнать нечто такое, что крупно поменяет ваши взгляды на какие-то процессы, происходящие в жизни. Не отказывайтесь от разговоров с опытными людьми.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 2 июля 2021 для Водолеев
2 июля попробуйте поставить себя на место окружающих, особенно если среди них есть ваши недруги. Только так вы сможете выбрать верную тактику поведения. Пока же она хромает.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 2 июля 2021 для Рыб
В этот день вас ждёт какое-то интересное предложение. Причём его источником может быть как близкий человек, так и совершенно посторонний. Звёзды рекомендуют проверить свои силы.