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Пятница, 02.07.2021
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Стрельцам не стоит рисковать, а Тельцов ждет любопытное знакомство: гороскоп на 2 июля

Стрельцам не стоит рисковать, а Тельцов ждет любопытное знакомство: гороскоп на 2 июля
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 2 июля 2021 для Овнов 

В эту пятницу от вас понадобится много сил и внимания. Для чего, звёзды не уточняют, однако призывают вас на всякий случай не расслабляться. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 2 июля 2021 для Тельцов 

Вам 2 июля подарит какое-то любопытное знакомство или встречу. Приведите себя в порядок с самого утра и будьте готовы сразить своей неотразимостью.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 2 июля 2021 для Близнецов 

Это будет занятный день с точки зрения выводов, которые вы можете сделать. Звёзды призывают слушать интуицию - только она сможет направить вас на верную мысль. 

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 2 июля 2021 для Раков

Вам необходимо заняться собой или лично своими делами. Кажется, вы слишком много внимания уделяете просьбам со стороны. Пора подумать о себе, говорят звёзды. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 2 июля 2021 для Львов   

2 июля все от вас будут чего-то ждать и чего-то хотеть. Звёзды призывают вас расставлять приоритеты грамотно. Если с этим возникнут проблемы, возьмите себе помощника. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 2 июля 2021 для Дев  

Вам не стоит торопиться 2 июля. Звёзды говорят, своей поспешностью вы можете все испортить. И хуже всего будет то, что вам самому не понравится результат. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 2 июля 2021 для Весов 

Вам звёзды не советуют лезть со своей помощью, пока вас о ней не попросят. Это не значит, что вы не справитесь. Просто позвольте окружающим попробовать самим.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 2 июля 2021 для Скорпионов 

2 июля вас ждёт стремительный день. Не все получится сразу, предупреждают звёзды. Но то, что удастся сделать, принесёт вам внушительные плоды. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 2 июля 2021 для Стрельцов 

Вам не стоит рисковать в этот день - ни здоровьем, ни репутацией. Если вам поступят сомнительные предложения, откажитесь от них сразу.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 2 июля 2021 для Козерогов

Вы в этот день можете узнать нечто такое, что крупно поменяет ваши взгляды на какие-то процессы, происходящие в жизни. Не отказывайтесь от разговоров с опытными людьми.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 2 июля 2021 для Водолеев

2 июля попробуйте поставить себя на место окружающих, особенно если среди них есть ваши недруги. Только так вы сможете выбрать верную тактику поведения. Пока же она хромает. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 2 июля 2021 для Рыб

В этот день вас ждёт какое-то интересное предложение. Причём его источником может быть как близкий человек, так и совершенно посторонний. Звёзды рекомендуют проверить свои силы.  

Гороскоп на неделю с 2 июля по 4 июля 2021 года для всех знаков Зодиака

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астропрогноз.
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