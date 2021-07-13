Рыбам стоит осторожнее относиться к малознакомым людям, а Овнам - уделить внимание близким: гороскоп на 13 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 13 июля 2021 для Овнов

Уделите повышенное внимание второй половинке, детям, родителям. Сегодня не стоит заниматься покупками. А вот творческая работа пойдет как по маслу.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 13 июля 2021 для Тельцов

Вам потребуется выдержка, чтобы справиться с поставленными задачами. Не стоит сегодня сомневаться в собственных силах, ведь в этот день у вас будет возможность отстоять свою точку зрения.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 13 июля 2021 для Близнецов

Чтобы сегодня поднять себе настроение с самого утра, можно заняться любимым делом. Запомните, что сомнения в себе - главный враг успеха.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 13 июля 2021 для Раков

Многим Ракам удастся сегодня найти свою вторую половинку. Всем, кто уже состоит в отношениях, стоит стремиться к взаимопониманию.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 13 июля 2021 для Львов

В любви важно запастись терпением, потому что ночные светила могут проверить вас на прочность. В общении с людьми судьба приготовит пару приятных сюрпризов. Возможно, удастся повстречать приятного человека или наладить отношения с близкими, прийти к важному соглашению.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 13 июля 2021 для Дев

Сегодня стоит завершить все старые дела. Удача будет на стороне целеустремленных и ответственных Дев, а также тех, кто не боится оставить прошлое позади.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 13 июля 2021 для Весов

Люди вашего знака мечтательны и эмоциональны. Сегодня не нужно только принимать желаемое за действительное. Постарайтесь быть реалистами.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 13 июля 2021 для Скорпионов

Возможно, придется отказаться от своей мечты на короткое время. Сегодня во всем будет полезно полагаться на интуицию. Она поможет настроиться на нужную волну.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 13 июля 2021 для Стрельцов

В этот день Стрельцам не стоит обманываться, питать иллюзии и искать романтику там, где ее нет. Это будет роковой ошибкой, которая повлияет на будущее.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 13 июля 2021 для Козерогов

Ночные светила и планеты рекомендуют сегодня не переживать и не поддаваться на провокации врагов. Возьмите себе за правило брать в течение дня небольшой отдых от общения.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 13 июля 2021 для Водолеев

Сегодня вы можете почувствовать первые последствия своих недавних решений. Не исключено, что это будет нечто очень хорошее. Возможны денежные поступления или помощь со стороны окружающих.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 13 июля 2021 для Рыб