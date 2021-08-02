Гороскоп на 2 августа: Овнам стоит остерегаться зависти, а Тельцам - быть дружелюбнее с окружающими

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 2 августа 2021 для Овнов

Сегодня вам стоит остерегаться зависти, ревности, обид. Старайтесь больше общаться с людьми, которые мотивируют вас.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 2 августа 2021 для Тельцов

Домашняя уборка или наведения порядка на рабочем столе поможет сфокусироваться на самом важном. Астрологи рекомендуют не вставлять палки в колеса другим людям. Будьте дружелюбнее и несите добро в этот мир.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 2 августа 2021 для Близнецов

Дальние поездки могут быть неблагоприятными. В пути может случиться что-нибудь непредвиденное. Сегодня астрологи советуют не отходить далеко от дома. Можно позвонить по телефону родственникам, связаться со старыми друзьями.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 2 августа 2021 для Раков

Опасайтесь общения со злыми и токсичными людьми. Не спорьте с ними, а просто уходите прочь. Так вы сможете обойти стороной несчастья.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 2 августа 2021 для Львов

Сегодня придется лавировать в потоке дел и событий. Очень поможет умение фокусироваться на цели и самоконтроль. Будут удачны новые начинания и финансовые операции.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 2 августа 2021 для Дев

В такой день нужно сменить фокус, поменять направление движения жизни. День благоприятен для обучения и научной деятельности.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 2 августа 2021 для Весов

Астрологи рекомендуют не давать пустых обещаний второй половинке. Это будет лишней страховкой от проблем в сфере любви. Что касается работы, то здесь придется немного напрячься.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 2 августа 2021 для Скорпионов

День может подарить череду моментов, способных пошатнуть привычные устои. Такие неожиданности лучше воспринимать с позитивом. Все, что для этого потребуется - энергия и предприимчивость.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 2 августа 2021 для Стрельцов

Диссонанс ночных светил и планет будет всячески мешать новым начинаниям. Сегодня желание что-то предпринимать будет переменчивым. Держите себя в руках, не вступая в конфликты. Пришло время проявить самостоятельность.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 2 августа 2021 для Козерогов

Сегодня возможны мелкие нестыковки, досадные промедления и ошибки. К тому же кто-то из числа знакомых может высмеять заслуги. Вы можете испытать раздражение, и это вполне нормально.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 2 августа 2021 для Водолеев

В первой половине дня побольше общайтесь с людьми. До самого вечера полезными будут деловые и романтические встречи. Делитесь эмоциями с окружающими.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 2 августа 2021 для Рыб