Укр

Почти Юлий Цезарь: в Харькове водитель троллейбуса был занят за рулем играми в смартфоне (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Находясь за рулем, мужчина складывал кристаллы в приложении Новость обновлена 13 ноября 2021, 12:25
Находясь за рулем, мужчина складывал кристаллы в приложении

Пользователи сети уже раскритиковали нарушителя за беспечность

В Харькове водитель одного из троллейбусов был замечен во время движения транспорта за… игрой в приложение на смартфоне.

Видеозаписью вождения местного "Юлия Цезаря", способного совмещать несколько дел одновременно, поделились в Telegram-паблике "ТипичнОЕ ХТЗ Харьков".

Как сообщил автор видео, такое нарушение водительской техники безопасности он зафиксировал в троллейбусе на маршруте №49.

Согласно информации в сети, этот транспорт совершает рейс от улицы Университетской до поселка Жихор. Большая часть маршрута приходится на проспект Юрия Гагарина, на котором весьма оживленное движение автомобилей.

49-й троллейбусный маршрут в Харькове
49-й троллейбусный маршрут в Харькове

Интернет-пользователи, разумеется, сильно возмутились подобным поведением водителя. Некоторые даже заметили, что именно из-за таких отвлечений потом происходят резонансные аварии, которыми в последнее время "славится" Харьков. Многие также упрекнули и автора видео за то, что он лишь снял нарушение на телефон, но не сделал водителю замечания.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что машина Коли Харьковского, вероятного виновника масштабного ДТП в Харькове на Гагарина 26 октября, находилась в полной исправности. Именно поэтому версия со сломанными тормозами у защиты подростка не сработает.

Теги:
#Харьков #Водитель #Троллейбус
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