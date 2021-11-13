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Майже Юлій Цезар: у Харкові водій тролейбуса за кермом був зайнятий іграми у смартфоні (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Перебуваючи за кермом, чоловік складав кристали у додатку Новина оновлена 13 листопада 2021, 12:25
Перебуваючи за кермом, чоловік складав кристали у додатку

Користувачі мережі вже розкритикували порушника за безтурботність

У Харкові водія одного з тролейбусів було помічено під час руху транспорту за… грою у додаток на смартфоні.

Відеозаписом водіння місцевого "Юлія Цезаря", здатного поєднувати кілька справ одночасно, поділилися в Telegram-пабліці "Типове ХТЗ Харків".

Як повідомив автор відео, таке порушення водійської техніки безпеки він зафіксував у тролейбусі на маршруті №49.

Згідно з інформацією у мережі, цей транспорт здійснює рейс від вулиці Університетської до селища Жихор. Більшість маршруту припадає на проспект Юрія Гагаріна, на якому дуже жвавий рух автомобілів.

49-й тролейбусний маршрут у Харкові
49-й тролейбусний маршрут у Харкові

Інтернет-користувачі, звісно, сильно обурилися через подібну поведінку водія. Дехто навіть помітив, що саме через такі відволікання потім трапляються резонансні аварії, якими останнім часом "славиться" Харків. Багато хто також дорікнув і автору відео — через те, що він лише зняв порушення на телефон, але не зробив водію зауваження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що машина Колі Харківського, ймовірного винуватця масштабної ДТП у Харкові на Гагарін, а 26 жовтня, знаходилася в повній справності. Саме тому версія зі зламаними гальмами у адвокатів підлітка не спрацює.

Теги:
#Харків #Водій #Тролейбус
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