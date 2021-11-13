Майже Юлій Цезар: у Харкові водій тролейбуса за кермом був зайнятий іграми у смартфоні (відео)
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Користувачі мережі вже розкритикували порушника за безтурботність
У Харкові водія одного з тролейбусів було помічено під час руху транспорту за… грою у додаток на смартфоні.
Відеозаписом водіння місцевого "Юлія Цезаря", здатного поєднувати кілька справ одночасно, поділилися в Telegram-пабліці "Типове ХТЗ Харків".
Як повідомив автор відео, таке порушення водійської техніки безпеки він зафіксував у тролейбусі на маршруті №49.
Згідно з інформацією у мережі, цей транспорт здійснює рейс від вулиці Університетської до селища Жихор. Більшість маршруту припадає на проспект Юрія Гагаріна, на якому дуже жвавий рух автомобілів.
Інтернет-користувачі, звісно, сильно обурилися через подібну поведінку водія. Дехто навіть помітив, що саме через такі відволікання потім трапляються резонансні аварії, якими останнім часом "славиться" Харків. Багато хто також дорікнув і автору відео — через те, що він лише зняв порушення на телефон, але не зробив водію зауваження.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що машина Колі Харківського, ймовірного винуватця масштабної ДТП у Харкові на Гагарін, а 26 жовтня, знаходилася в повній справності. Саме тому версія зі зламаними гальмами у адвокатів підлітка не спрацює.
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