Патриотичный попугай "похозяйничал" в харьковском супермаркете (видео)
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Птица решила расправиться с tic tac.
В одном из харьковских супермаркетов заметили необычного гостя. Большой попугай сине-желтой расцветки решил по-своему "разложить" товары на полках.
Видео появилось в ряде харьковских пабликов в Телеграм и собрало различные реакции горожан.
На видео видно, что птица раскидывает мелкие товары с полки и при приближении к ней агрессивно растопыривает крылья и щелкает клювом. На фоне слышно, что неизвестный мужчина обещает оплатить имущество, если попугай его повредит.
Первоначально сообщалось, что птица улетела из контактного зоопарка в ТРЦ Sun Mall, но в организации "телеграфу" опровергли эту информацию — у них попугаи не улетали.
Внимательные пользователи заметили, что это супермаркет "Рост" возле метро "Холодная гора". Они также отметили патриотическую расцветку пернатого.
Попугаи — сообразительные птицы. Они не только могут порадовать своих хозяев забавными проделками, но и помочь с покупками. Так "Телеграф" писал про жако, который научился разговаривать с умной колонкой от "Амазон".
Не чужды попугаям и человеческие пороки — в Австралии попугаи "напились" забродившими манго.
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