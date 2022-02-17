Патриотичный попугай "похозяйничал" в харьковском супермаркете (видео)

Птица решила расправиться с tic tac.

В одном из харьковских супермаркетов заметили необычного гостя. Большой попугай сине-желтой расцветки решил по-своему "разложить" товары на полках.

Видео появилось в ряде харьковских пабликов в Телеграм и собрало различные реакции горожан.

На видео видно, что птица раскидывает мелкие товары с полки и при приближении к ней агрессивно растопыривает крылья и щелкает клювом. На фоне слышно, что неизвестный мужчина обещает оплатить имущество, если попугай его повредит.

Первоначально сообщалось, что птица улетела из контактного зоопарка в ТРЦ Sun Mall, но в организации "телеграфу" опровергли эту информацию — у них попугаи не улетали.

Внимательные пользователи заметили, что это супермаркет "Рост" возле метро "Холодная гора". Они также отметили патриотическую расцветку пернатого.

Попугаи — сообразительные птицы. Они не только могут порадовать своих хозяев забавными проделками, но и помочь с покупками. Так "Телеграф" писал про жако, который научился разговаривать с умной колонкой от "Амазон".

Не чужды попугаям и человеческие пороки — в Австралии попугаи "напились" забродившими манго.