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Патріотичний папуга "погосподарював" у харківському супермаркеті (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Увагу привернув колір пір’я
Увагу привернув колір пір’я

Птах вирішив розправитися з tic tac.

В одному із харківських супермаркетів помітили незвичайного гостя. Великий папуга синьо-жовтого забарвлення вирішив по-своєму "розкласти" товари на полицях.

Відео з’явилося у ряді харківських пабліків у Телеграмах і зібрало різні реакції городян.

На відео видно, що птах розкидає дрібні товари з полиці і при наближенні до нього агресивно розчепірює крила та клацає дзьобом. На тлі чути, що невідомий чоловік обіцяє оплатити майно, якщо папуга його пошкодить.

Спочатку повідомлялося, що птах полетів із контактного зоопарку в ТРЦ Sun Mall, але в організації "Телеграфу" спростували цю інформацію — у них папуги не втікали.

Уважні користувачі помітили, що це супермаркет "Рост" біля метро "Холодна гора". Вони також відзначили патріотичне забарвлення пернатого.

Папуги — кмітливі птахи. Вони не тільки можуть порадувати своїх господарів кумедними витівками, а й допомогти з покупками. Так "Телеграф" писав про жако, який навчився розмовляти з розумною колонкою від "Амазон".

Не чужі папугам і людські вади — в Австралії папуги "напилися" манго, що забродили.

Теги:
#Харків #Супермаркет #Папуга
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