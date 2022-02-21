В Харькове "золотая молодежь" хлещет шампанское за рулем и бьет бутылки посреди города (видео)

Кульминацией вечера стало хулиганство на площади Свободы

На выходных в Харькове представители "мажорной" молодежи устроили своеобразный кутеж, который обсуждается в сети несколько суток. Парни и девушки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, катались по городу, дразнили прохожих и били бутылки посреди площади.

Видео "развлечений" разместили различные Telegram-каналы города, в том числе и "Харьков Life | События и новости".

Ездила "золотая молодежь" на светло-зеленом внедорожнике, который оборудован громкими спецсигналами и рацией с громкоговорителями. На протяжении всего вечера "отдыхающие" снимали свои приключения на видео и делились ими в Instagram.

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Занятия у ребят вышли весьма необычные: распивание шампанского сразу из двух бутылок в одно горло, употребление алкоголя за рулем, приставания к прохожим, ожидающим общественный транспорт и т.п.

Также в какой-то момент девушки решили проверить, насколько громкой является система оповещения в автомобиле, танцуя под сигнальную "композицию".

Кульминация "вечеринки" произошла на центральной площади Харькова — там девочки под слегка растерянные комментарии парней-операторов побили бутылки о каменную кладку.

В сети удалось найти несколько профилей, которые были отмечены на видео в соцсети. Одна из страничек, принадлежащая парню, закрытая для не-подписчиков, вторая — девушки — имеет лишь один снимок. Никакой дополнительной информации о подростках нет.

Зато это не помешало харьковчанам разразиться недовольством в адрес "мажоров". Большинство жителей города хотят, чтобы молодежь заставили убраться за собой, а некоторые предположили, что вскоре эти девочки и мальчики могут повторить судьбу Елены Зайцевой или Коли Харьковского, которые в свое время спровоцировали смертельные аварии в Харькове.

Напомним, что ранее "Телеграф" подробно рассказывал о деле 16-летнего Николая Харьковского, который, гоняя на огромной скорости по харьковским улицам, стал участником смертельной аварии. Очевидцы ДТП, а позже и эксперты утверждали, что он является ее виновником. Сейчас подросток находится в СИЗО, где судья оставил его без права выхода под залог уже второй раз подряд.