Больше не улыбается: суд принял новое решение в деле Коли Харьковского

Во время суда Харьковский вел себя странно — делал словесные выпады в адрес дочери погибшего водителя, был в приподнятом настроении.

Николая Харьковского, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Харькове в октябре, суд оставил в СИЗО еще на 60 дней без права внесения залога.

Об этом сообщают из зала суда, заседание которого было решено сделать открытым.

Адвокат подозреваемого просила заменить меру пресечения, ранее применяемую к ее подзащитному, на домашний арест и не удовлетворять соответствующее ходатайство прокуратуры.

Таким образом нахождение под арестом в спецучреждении Харьковского продлили до 19 марта. Напомним, авария на проспекте Гагарина произошла 26 октября. Как показали экспертизы по делу — подросток за рулем Infiniti на большой скорости "пролетал" перекресток на красный свет светофора. Он врезался в другую машину — Chevrolet, водитель которого погиб на месте.

Эксперты оценили скорость внедорожника на момент столкновения в 180 км в час. Харьковский позднее признал вину в случившемся.

Читайте также: Категория Интервью Коля Харьковский точно сядет в тюрьму, а родители получат условный срок и огласку, – Юрий Сапронов Интервью с бизнесменом и меценатом Юрием Сапроновым – про небезопасный Харьков, бизнес в пандемию и нового мэра Игоря Терехова

Ранее "Телеграф" писал, что адвокат Харьковского заявила о состоянии алкогольного опьянения второго водителя, мол "он бы просто не доехал". Дочь погибшего в это не верит — на сегодняшнем заседании из-за этого произошла перепалка между ней и подозреваемым, который сказал ей, что "бухим меньше ездить надо".