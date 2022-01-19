Укр

Больше не улыбается: суд принял новое решение в деле Коли Харьковского

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Подозреваемый в зале суда Новость обновлена 19 января 2022, 15:55
Подозреваемый в зале суда

Во время суда Харьковский вел себя странно — делал словесные выпады в адрес дочери погибшего водителя, был в приподнятом настроении.

Николая Харьковского, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Харькове в октябре, суд оставил в СИЗО еще на 60 дней без права внесения залога.

Об этом сообщают из зала суда, заседание которого было решено сделать открытым.

Адвокат подозреваемого просила заменить меру пресечения, ранее применяемую к ее подзащитному, на домашний арест и не удовлетворять соответствующее ходатайство прокуратуры.

Таким образом нахождение под арестом в спецучреждении Харьковского продлили до 19 марта. Напомним, авария на проспекте Гагарина произошла 26 октября. Как показали экспертизы по делу — подросток за рулем Infiniti на большой скорости "пролетал" перекресток на красный свет светофора. Он врезался в другую машину — Chevrolet, водитель которого погиб на месте.

Эксперты оценили скорость внедорожника на момент столкновения в 180 км в час. Харьковский позднее признал вину в случившемся.

Ранее "Телеграф" писал, что адвокат Харьковского заявила о состоянии алкогольного опьянения второго водителя, мол "он бы просто не доехал". Дочь погибшего в это не верит — на сегодняшнем заседании из-за этого произошла перепалка между ней и подозреваемым, который сказал ей, что "бухим меньше ездить надо".

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#Суд #СИЗО #Коля Харьковский
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