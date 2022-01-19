Більше не посміхається: суд ухвалив нове рішення у справі Колі Харківського

Під час суду Харківський поводився дивно — робив словесні випади на адресу дочки загиблого водія, був у піднесеному настрої.

Миколу Харківського, який підозрюється у скоєнні ДТП зі смертельним наслідком у Харкові у жовтні, суд залишив у СІЗО ще на 60 днів без права внесення застави.

Про це повідомляють із зали суду, засідання якого було вирішено зробити відкритим.

Адвокат підозрюваного просила замінити запобіжний захід, який раніше застосовувався до її підзахисного, на домашній арешт та не задовольняти відповідне клопотання прокуратури.

Таким чином, перебування під арештом у спецустанові Харківського продовжили до 19 березня. Нагадаємо, аварія на проспекті Гагаріна сталася 26 жовтня. Як показали експертизи у справі — підліток за кермом Infiniti на великій швидкості "пролітав" перехрестя на червоне світло світлофора. Він врізався в іншу машину – Chevrolet, водій якого загинув на місці.

Експерти оцінили швидкість позашляховика на момент зіткнення у 180 км на годину. Харківський пізніше визнав провину в тому, що трапилося.

Раніше "Телеграф" писав, що адвокат Харківського заявила про стан алкогольного сп’яніння другого водія, мовляв, "він би просто не доїхав". Дочка загиблого в це не вірить — на сьогоднішньому засіданні через це сталася суперечка між нею та підозрюваним, який сказав їй, що "бухим менше їздити треба ".