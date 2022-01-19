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Посміхався, дивлячись на дочку загиблого: поведінка Колі Харківського в суді після ДТП обурила мережу (відео)

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коля Харківський на суді 19 січня не зміг приховати посмішку Новина оновлена 19 січня 2022, 13:26
Коля Харківський на суді 19 січня не зміг приховати посмішку

Підліток примудрився навіть нахамити дочці загиблого в ДТП водія.

У Харкові в середу, 19 січня, суд розглядає питання про продовження запобіжного заходу для 16-річного Миколи Харківського, який 26 листопада 2021 року на Infiniti влетів до Chevrolet, що призвело до смерті 58-річного водія Ігоря Носова. Примітно, що на засіданні юнак з’явився у гарному настрої та не міг приховати посмішку на обличчі.

Про це свідчить відео із зали суду, передає "Телеграф".

Під час спілкування із журналістами Микола Харківський на всі запитання відповідав: "Без коментарів". А потім взагалі заявив, що нічого постраждалим і рідним загиблого він сказати не хоче. Весь цей час він хитро посміхався і навіть не планував це приховувати.

Якоїсь миті між адвокатом Колі Харківського Інною Даниловою та донькою загиблого Анастасією Бондаренко сталася словесна перепалка на тлі того, що підозрюваний на суді посміхався у бік останньої.

Коли суперечка закінчилася, Микола на адресу дочки загиблої сказав фразу: "Бухим менше треба їздити". Очевидно, це була реакція підлітка на заяву його адвоката, що дані про знайдений у крові загиблого водія "Шевроле" алкоголь використовуватимуться у розгляді справи.

На перерві Анастасія Бондаренко прокоментувала журналістам цей інцидент. За її словами стало відомо, що посмертна експертиза показала наявність алкоголю в крові її батька, проте вона даним цієї експертизи не вірить. Дівчина вказує, що того дня її батько не порушував правила дорожнього руху, а їзда п’яної людини завжди говорить про інше.

Додамо, що на суді адвокат 16-річного підлітка заявила, що він перевищив швидкість, оскільки перевіряв стан автомобіля.

"Він розігнав до 180 км/год у той момент, коли розумів, що не встигає пригальмувати. Коли він побачив, що не встигає пролетіти на зелений сигнал світлофора, або жовтий миготливий був, на тій швидкості, машина вже перевищувала швидкість", — заявила Данилова на виправдання свого підзахисного.

"Інфініті" після удару
"Інфініті" після удару
Наслідки ДТП 26 листопада на проспекті Гагаріна у Харкові
Наслідки ДТП 26 листопада на проспекті Гагаріна у Харкові
"Шевроле" після того, як у нього влетів Коля Харківський
"Шевроле" після того, як у нього влетів Коля Харківський

Нагадаємо, що резонансна аварія сталася на проспекті Гагаріна наприкінці жовтня. Підліток за кермом батьківської машини Infiniti, пролетівши на червоний сигнал світлофора, врізався в інше авто Chevrolet. Водій останнього загинув, а пасажири, які перебувають усередині позашляховика, отримали травми. Удар був такої сили, що машини розкидало дорогою. Того, хто перебуває за кермом, упізнали як місцевого "мажора" Миколу Харківського. У хлопця вже була судимість від 2021 року — за напад на людей із травматичною зброєю, який стався ще 2019 року — йому тоді було 14.

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#ДТП #Харків #Суд
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