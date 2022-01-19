Улыбался, глядя на дочь погибшего: поведение Коли Харьковского в суде после ДТП возмутило сеть (видео)

Подросток умудрился даже нахамить дочери погибшего в ДТП водителя.

В Харькове в среду, 19 января, суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения для 16-летнего Николая Харьковского, который 26 ноября 2021 года на Infiniti влетел в Chevrolet, что привело к смерти 58-летнего водителя Игоря Носова. Примечательно, что на заседании юноша появился в хорошем настроении и не мог скрыть улыбку на лице.

Об этом свидетельствуют видео из зала суда, передает "Телеграф".

Во время общения с журналистами Николай Харьковский на все вопросы отвечал: "Без комментариев". А после и вовсе заявил, что ничего пострадавшим и родным погибшего он сказать не хочет. Все это время он ехидно улыбался и даже не планировал это скрывать.

В какой-то момент между адвокатом Коли Харьковского Инной Даниловой и дочерью погибшего Анастасией Бондаренко произошла словесная перепалка на фоне того, что подозреваемый на суде улыбался в сторону последней.

Когда спор окончился, Николай в адрес дочери погибшей сказал фразу: "Бухим меньше ездить надо". По всей видимости это была реакция подростка на заявление его адвоката, что данные о найденном в крови погибшего водителя "Шевроле" алкоголе будут использоваться в рассмотрении дела.

В перерыве Анастасия Бондаренко прокомментировала журналистам этот инцидент. С ее слов стало известно, что посмертная экспертиза показала наличие алкоголя в крови ее отца, однако она данным этой экспертизы не верит. Девушка указывает, что в тот день ее отец не нарушал правила дорожного движения, а езда пьяного человека всегда говорит об обратном.

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Добавим, что на суде адвокат 16-летнего подростка заявила, что он превысил скорость, поскольку проверял состояние автомобиля.

"Он разогнал до 180 км/ч в тот момент, когда понимал, что не успевает притормозить. Когда он увидел, что не успевает пролететь на зеленый сигнал светофора, или желтый мигающий был, на той скорости, машина уже превышала скорость", — заявила Данилова в оправдание своего подзащитного.

"Инфинити" после удара

Последствия ДТП 26 ноября на проспекте Гагарина в Харькове

"Шевроле" после того, как в него влетел Коля Харьковский

Напомним, что резонансная авария произошла на проспекте Гагарина в конце октября. Подросток за рулем родительской машины Infiniti пролетев на красный сигнал светофора врезался в другое авто Chevrolet. Водитель последнего погиб, а находящиеся внутри внедорожника получили травмы. Удар был такой силы, что машины разбросало по дороге. Находящегося за рулем опознали как местного "мажора" Николая Харьковского. У парня уже была судимость от 2021 года — за нападение на людей с травматическим оружием, которое произошло еще в 2019 — ему тогда было 14.