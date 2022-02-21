У Харкові "золота молодь" п’є шампанське за кермом і б’є пляшки посеред міста (відео)

Кульмінацією вечора стало хуліганство на майдані Свободи

На вихідних у Харкові представники "мажорної" молоді влаштували своєрідні гуляння, які обговорюються у мережі вже кілька діб. Хлопці та дівчата, будучи в стані алкогольного сп’яніння, каталися містом, дражнили перехожих та били пляшки посеред площі.

Відео "розваг" розмістили різні Telegram-канали міста, у тому числі і "Харків Life | Події та новини".

Їздила "золота молодь" на світло-зеленому позашляховику, який обладнаний гучними спецсигналами та рацією з гучномовцями. Протягом усього вечора "відпочиваючі" знімали свої пригоди на відео та ділилися ними у Instagram.

Попереджаємо: на всіх відео є нецензурна лексика (суворо 18+)!

Заняття у хлопців і дівчат вийшли досить незвичайні: розпивання шампанського одразу з двох пляшок в одне горло, вживання алкоголю за кермом, приставання до перехожих, які чекають на громадський транспорт тощо.

Також у якийсь момент дівчата вирішили перевірити, наскільки гучною є система оповіщення в автомобілі, танцюючи під сигнальну "композицію".

Кульмінація "вечірки" відбулася на центральній площі Харкова — там дівчата під трохи розгублені коментарі хлопців-операторів побили пляшки об кам’яну бруківку.

У мережі вдалося знайти кілька профілів, які були відзначені на відео у соцмережі. Одна зі сторінок, що належить хлопцеві, закрита для не-підписників, друга — дівчини — має лише один знімок. Жодної додаткової інформації про підлітків немає.

Зате це не завадило харків’янам вибухнути невдоволенням на адресу "мажорів". Більшість мешканців міста хочуть, щоб молодь змусили прибрати після себе, а деякі припустили, що незабаром ці дівчата і хлопці можуть повторити долю Олени Зайцевої чи Колі Харківського, котрі свого часу спровокували смертельні аварії у Харкові.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" докладно розповідав про справу 16-річного Миколи Харківського, який, ганяючи на величезній швидкості харківськими вулицями, став учасником смертельної аварії. Очевидці ДТП, а згодом і експерти стверджували, що він є її винуватцем. Наразі підліток перебуває у СІЗО, де суддя залишив його без права виходу під заставу вже вдруге поспіль.