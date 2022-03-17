Оккупанты обстреляли город на Харьковщине: разрушены школа и дом культуры
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Школа и дом культуры в Мерефе попали под российский обстрел.
На двадцать вторые сутки противостояния Украины русскому военному вторжению, россия продолжает бомбить Харьков и область.
В ночью на 17 марта оккупационные войска обстреляли город Мерефа в Харьковской области.
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Как сообщают в ГСЧС, в результате очередного обстрела, вражеские ракеты попали в одно из учебных заведений.
В результате обстрела произошли частичные разрушения двухэтажного здания с последующим возгоранием. Вызов в службу спасения поступил в 03:39.
К месту происшествия выехали 2 отделения ГСЧС на автоцистернах и 10 человек личного состава. Площадь пожара составила около 400 кв. В настоящее время о пострадавших не сообщается.
Местные паблики в Telegram-каналах публикуют кадры с последствиями ночного обстрела и пожаров.
Напомним, армия рф продолжает обстреливать мирное население. 16 марта в Чернигове российские солдаты обстреляли стоящих в очереди за хлебом людей. На месте погибли 10 украинцев.
Кроме того, оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом мирные люди.