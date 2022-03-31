"Долго слушали Газманова?": в сети высмеяли роспропаганду о "летучих эскадронах смерти в Харькове

Фейки, направленные против Украины, настолько нелепы, что диву даешься

Российские пропагандисты выдали очередную "сказку" о страшных "неонацистах" на войне в Украине. Согласно с их доводами, в Харькове на данный момент украинские военные объединились в "летучих эскадронах смерти", якобы терроризируя местное население.

В сети подобные предположения тут же подняли на смех, а первыми среди таких скептиков стали сами харьковчане. "Телеграф" же решил собрать лучшие реакции из Facebook и Twitter в одном материале.

Для начала короткая предыстория. Автором подобного фейка стал глава СК россии Александр Бастрыкин, занимающий свою должность еще с 2011 года. По его словах, сейчас украинские "неонацисты" разъезжают по Харькову на отнятых у мирных жителей автомобилях и расстреливают дома из пулеметов, которые в эти самые авто и установили.

Примечательным в этой истории является то, что такой пропаганде не верят уже даже частично и россияне — считают ее выдумкой и предлагают автору фейка пойти писать сценарии к фантастическим фильмам. Украинцы же просто смеются над этим, одновременно удивляясь тому, до чего россиян доводит их бурное воображение.

Также многие вспомнили песни пропутинского исполнителя Олега Газманова, которые в свое время любил петь про разные эскадроны.

Напомним, что также в сети бурно обсуждали вероятную записку кровавому диктатору владимиру путину, якобы написанную ему украинским президентом Владимиром Зеленским. Интернет-пользователи принесли множество креативных идей насчет вероятного содержания такого "послания".