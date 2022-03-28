Украинцы теряются в догадках, что Зеленский в тайной записке написал путину: версии

В сети шутят над содержимым таинственной записки кровавому диктатору от президента Украины

Таинственная записка Зеленского, переданная олигархом Романом Абрамовичем президенту рф путину вызвала среди украинских пользователей ажиотаж. Реакция диктатора была крайне резкой — он пообещал нас уничтожить. Однако, мы были бы не украинцами, если бы не относились к подобным заявления с юмором.

В сети отметили, что это могла быть и записка из туалетной бумаги с лицом путина, и с надписью "Угадай, где яд?".

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"А представьте, если "записка для путлера" от Зеленского это был кусок туалетной бумаги из сувенирного магазина из Львова с путлеровским лицом и надписью "х*йло" это было бы легендарно", — написали в Twitter.

"Простая записка, но… Выезжаете из дома? Оставьте на всякий случай послание "гостям", как это делают в Херсоне!", — пишут в сети.

Украинский рэпер Андрей Фрил также спросил своих подписчиков у Facebook, что же было в таинственной записке путину, которая его очень разгневала. "Никто не знает что именно, но там было написано их общее "стоп слово", — написал один из пользователей. Креативных идей было много.

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Однако были и гневные посты и комментарии. Так, главный редактор "Громадського радіо" Татьяна Трощинская отметила, что она не видела записки, но видит украинские города и села, которые обстреливаются российскими "орками".

"А потом думаю о тысячах наших детей, которые все равно просто дети. И у них впереди десятилетия. А оно только старый сморщенный безумец", — резюмировала Трощинская.

Напомним, что Роман Абрамович в начале марта был отравлен. При этом информацию о других пострадавших или возможные источники отравления представитель российского олигарха отказался называть.

Об отравлении членов переговорной группы стало известно 28 марта. Сначала появилась информация, что отравили украинского нардепа Рустема Умерова, однако сам депутат эту информацию опроверг.

Позже журналисты-расследователи Bellingcat сообщили, что трое членов делегации, участвовавших в мирных переговорах между Украиной и россией в ночь с 3 на 4 марта 2022 года, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Одним из пострадавших стал российский предприниматель Роман Абрамович.