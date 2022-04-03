Оккупант неделю насиловал девушку, а затем застрелил ее старую мать: страшная история украинки

Свидетельств о военных преступлениях россиян становится все больше

В Харькове российский захватчик больше недели издевался над местной жительницей, а затем признался ей в любви. После того, как она отказалась выезжать из полуразрушенного города, ведь ухаживала за больной матерью, оккупант "решил" все с помощью оружия.

Жуткой историей своей знакомой поделились на Facebook Вера Хвуст, собирающая рассказы очевидцев русско-украинской войны.

Почему россии не победить в войне с Украиной?

По ее словам, от действий россиянина пострадала ее подруга Любовь, с которой они поддерживают связь в последние десять лет.

Пострадавшей всего 29, и всю жизнь она жила рядом с мамой. Последние три года старушка была тяжелобольной, даже не поднималась с кровати. Любовь ухаживала за ней и решила не уезжать из города (не нашлось нужного для мамы транспорта), даже когда к его окраинам приблизились россияне.

"За несколько дней, когда в их подъезде уже была дыра, в квартиру влетели три гнида, — передает Вера Хвуст. — Они вынесли еду, которая была, и один из них остался. Люба пережила насилие".

Рашистский солдат насиловал украинку больше недели, а потом… признался ей в любви. На предложение уехать из города она ответила отказом: мол, мать не бросит.

"И тогда, это дер*мо, на глазах у хрупкой женщины, пристрелило немощную старуху. Боже, я пишу это, и в моей голове не укладывается", — эмоционирует Хвуст.

По ее словам, героиня этой истории смогла вырваться из своего собственного ада и находится на полпути в реабилитационный центр. Оттуда ее переправят в безопасное место за границу. Однако, конечно, психика женщины навсегда искорежена подобным издевательством оккупанта.

Авторку публикации поддержало немало комментаторов, которые разгневаны и в то же время напуганы подобным бесчеловечным отношением к украинским женщинам.

Свидетельств об ужасных зверствах российских военных в Украине становится все больше и больше. Так, например, из освобожденной от оккупантов Бучи поступила информация об огромном количестве расстрелянных гражданских. Местных жителей убивали на улицах и оставляли лежать под открытым небом. В некоторых районах города есть братские могилы.

При этом российская пропаганда уже начала придумывать собственное объяснение подобному засилью погибших украинцев, и оно удивительно цинично. Однако Украина сделает все возможное, чтобы ни один виновный в страшных злодеяниях против нашего народа не избежал наказания.