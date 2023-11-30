Адвокаты Кирилла Кернеса продемонстрировали доказательства незаконного захвата власти в Харькове

Есть доказательства, что электронную подпись Кернеса подделали

С момента смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса в немецкой клинике "Шарите" прошло около трех лет. Но реальные обстоятельства последних дней политика до сих пор остаются загадкой.

В четверг, 30 ноября, группа адвокатов Кирилла Кернеса — депутата Харьковского областного совета, сына экс-мера Геннадия Кернеса обнародовала информацию, которая выставляет нынешнее руководство города в очень плохом свете. Юристы провели расследование и собрали документы, подтверждающие спланированный противоправный захват власти в городе Харьков в 2020 году.

"Телеграф" посетил пресс-конференцию и получил все соответствующие документы.

Что стало известно?

Группа международных юристов обвиняют в незаконных действиях местных должностных лиц: нынешнего мэра И.Терехова, его заместителя Т.Чечетову-Терашвили, экс-секретаря горсовета А.Новака и других соучастников. По словам юристов, в их действиях есть ряд преступлений.

Речь о незаконном захвате власти, подделке документов, несанкционированном вмешательстве в работу электронных систем и создании преступной организации с использованием служебного положения.

Уход из жизни Кернеса в 2020 году совпал с местными выборами и переходом власти к нынешнему мэру города Игорю Терехову. Основанием для этого стало якобы присланное на e-mail городского совета письмо с цифровой подписью мэра, что вызвало у некоторых депутатов подозрения в банальном подлоге.

— Исследовав историю болезни Кернеса, мы убедились, что пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Он не мог общаться, произносить слова, воспринимать элементарные звуки. В то же время в Харькове происходили мистические действия с его электронно-цифровой подписью. На следующий день после госпитализации Кернеса в Германию, кто-то под видом Кернеса из IP адреса в г. Харьков перевыпустил подпись мэра и изменил его электронный адрес, подал декларации в НАПК относительно изменения его статуса. Впоследствии от имени Кернеса неизвестный подал предложение об избрании секретарем городского совета и заместителей Харьковского городского головы Новака и Чечетовой-Тарашвили, — говорит адвокат сына покойного мэра Сергей Барбашин.

По словам юристов, понятно, что в течение всего нахождения в клинике, Кернес не мог выполнять свои рабочие обязанности как мэр города, давать указания по мобильному телефону во время выполнения этих полномочий, делать заявления, самостоятельно составлять и подавать документы в государственные органы, работать с ноутбуком и т.д. Кто-то другой давал все эти указания, утверждают адвокаты.

Лица, спланировавшие захват власти — не наказаны

Несмотря на такие резонансные вещи, за 3 года после начала государственного расследования, нет никаких результатов. Есть только информация от СМИ, что сроки досудебного расследования неоднократно продлеваются. По словам юристов, при отправке запросов в Харьковский горсовет, в том числе заместителю Т. Чечетовой-Терашвили, их информировали, что они неправильно формулируют свои запросы. Адвокаты официально заявляют: это умышленное препятствие делу.

— Мы все же смогли провести расследование, получили документы из медицинского центра "Шарите", данные по IP-адресам и отчеты от государственных органов. Всю информацию мы узнали посредством открытых источников и адвокатских запросов. И если наша группа получила безоговорочное доказательство незаконного вмешательства в электронные сети, то следователь и прокурор за 3 года этого не сделали. Мы считаем, что это следствие не то чтобы затянулось, его умышленно поручили расследовать обычному следователю следственного отдела полиции Харькова. Хотя такая категория дел должна расследоваться либо главным следователем управления нацполиции в городе Киеве, либо следователем управления Харьковской области. Там есть специалисты, которые могут это расследовать, – говорит Сергей Барбашин.

Адвокаты сына покойного мэра публично обращаются к ответственным за дело, чтобы те провели действительно верные квалификации, установили виновных и сообщили о подозрении.

— Если они не повинны, то установите истину и закройте это уголовное производство, поставьте точку в этой истории. Если же кто виноват, тогда сообщите о подозрении, выберите меры предосторожности. Кроме того, лицо может быть отстранено от осуществления должностных обязанностей. Поскольку здесь действительно есть основания полагать, что лица, виновные в этом, будут препятствовать досудебному следованию. Все документы в их подчинении или уже уничтожены, — говорит адвокат сына Кернеса.

Напомним, что мэрскую кампанию 2020 года Кернес почти не проводил, находясь за границей на лечении с серьезными осложнениями от коронавируса. 16 декабря 2020 года стало известно о смерти Кернеса, и Терехов стал исполняющим обязанности городского головы. Основанием для этого стало якобы присланное на e-mail городского совета письмо с цифровой подписью мэра, что вызвало у некоторых депутатов подозрения в его подделке.