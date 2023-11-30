Адвокати Кирила Кернеса продемонстрували докази незаконного захоплення влади в Харкові

Є докази, що електроний підпис Кернеса підробили

З моменту смерті мера Харкова Геннадія Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" минуло майже три роки. Але реальні обставини останніх днів політика досі залишаються загадкою.

У четвер, 30 листопада, група адвокатів Кирила Кернеса — депутата Харківської обласної ради, сина ексмера Геннадія Кернеса оприлюднила інформацію, що виставляє нинішнє керівництво міста в дуже поганому світлі. Юристи провели розслідування та зібрали документи, що підтверджують сплановане протиправне захоплення влади у місті Харків у 2020 році.

"Телеграф" відвідав прес-конференцію та отримав всі відповідні документи.

Що стало відомо?

Група міжнародних юристів звинувачують у незаконних діях місцевих посадових осіб: нинішнього міського голову І.Терехова, його заступницю Т.Чечетової-Терашвілі, екссекретаря міськради О.Новака та інших співучасників. За словами юристів, їхні дії вбачають цілий ряд злочинів.

Мова про незаконне захоплення влади, підробку документів, несанкціоноване втручання в роботу електронних систем та створення злочинної організації з використанням службового становища.

Відхід з життя Кернеса у 2020 році співпав з місцевими виборами та переходом влади до нинішнього мера міста Ігоря Терехова. Підставою для цього став нібито надісланий на e-mail міської ради лист з цифровим підписом мера, що викликало у деяких депутатів підозри у банальній підробці.

— Дослідивши історію хвороби Кернеса, ми переконалися, що пацієнт перебував у вкрай важкому стані. Він не міг спілкуватися, вимовляти слова, сприймати елементарні звуки. Водночас у Харкові, відбувалися містичні дії з його електронно-цифровим підписом. На наступний день після госпіталізації Кернеса у Німеччину, хтось під виглядом Кернеса з ІР адреси в м. Харків перевипустив підпис мера і змінив його електронну адресу, подав декларації до НАЗК щодо зміни його статусу. Згодом від імені Кернеса невідома особа подала пропозицію про обрання секретарем міської ради та заступників Харківського міського голови Новака та Чечетової-Тарашвілі, — каже адвокат сина покійного мера Сергій Барбашин.

За словами юристів, зрозуміло, що протягом всього знаходження в клініці, Кернес не міг виконувати свої робочі обов'язки як мер міста, давати вказівки по мобільному телефону під час виконання цих повноважень, робити заяви, самостійно складати та подавати документи до державних органів, працювати з ноутбуком тощо. Натомість хтось інший давав всі ці вказівки, стверджують адвокати.

Особи, що спланували захоплення влади — не покарані

Попри такі резонансні речі, за 3 роки від початку державного розслідування, немає жодних результатів. Є лише інформація від ЗМІ, що строки досудового розслідування неодноразово продовжують. За словами юристів, при надсиланні запитів до Харківської міськради, зокрема до заступниці Т. Чечетової-Терашвілі, їх повідомляли, що вони неправильно формулюють свої запити. Адвокати офіційно заявляють: це умисне перешкоджання справі.

— Ми все ж змогли провести розслідування, отримали документи з медичного центру "Шаріте", дані з IP-адрес та звіти від державних органів. Всю інформацію ми дізналися за допомогою відкритих джерел та адвокатських запитів. І якщо наша група отримала беззаперечний доказ незаконного втручання в електронні мережі, то слідчий та прокурор за 3 роки цього не зробили. Ми вважаємо, що це слідство не те, щоб затягнулося, воно умисно було надано та доручено розслідувати звичайному слідчому слідчого відділу поліції міста Харків. Хоча така категорія справ повинна розслідуватися або головним слідчим управління нацполіції в місті Київ, або слідчим управління Харківської області. Там є фахівці, які можуть це розслідувати, — говорить Сергій Барбашин.

Адвокати сина покійного мера публічно звертаються до відповідальних за справу, аби ті провели дійсно вірні кваліфікації, встановили винних та повідомили про підозру.

— Якщо вони не винні, то встановіть істину та закрийте це кримінальне провадження, поставте крапку в цій історії. Якщо ж хтось винний, тоді повідомте про підозру, оберіть запобіжні заходи. Крім того, можна особу відсторонити від здійснення посадових обов'язків. Оскільки тут дійсно є підстави вважати, що особи, які в цьому винні, будуть перешкоджати досудовому слідування. Всі документи в їхньому підпорядкуванні або вже знищені, — каже адвокат сина Кернеса.

Нагадаємо, що мерську кампанію 2020 року Кернес майже не проводив, перебуваючи за кордоном на лікуванні з серйозними ускладненнями від коронавірусу. 16 грудня 2020 року стало відомо про смерть Кернеса, і Терехов став виконувачем обов'язків міського голови. Підставою для цього став нібито надісланий на e-mail міської ради лист з цифровим підписом мера, що викликало у деяких депутатів підозри у його підробці.