Археологи обнаружили скелет мужчины, прожившего жизнь с ножом вместо руки

Во время раскопок на территории Ломбардии археологи нашли скелет человека, жившего не раньше VI и не позднее VIII века нашей эры. Вместо правой руки у жителя средневековой Италии специалисты увидели нож, причем оружие заменило ему конечность еще при жизни.

Специалисты не исключают, что руку человеку могли ампутировать после того, как она была повреждена в сражении — особенно если принять во внимание, какая «замена» была ей найдена.

Судя по деформации некоторых костей, при «протезировании» прикладывалось немало усилий. По всей видимости, нож крепился посредством кожаных ремней. С уверенностью ответить на вопрос, зачем именно итальянцу понадобился нож вместо руки, учёные пока не готовы.

В то же время, специалисты предполагают, что нож, в том числе, использовался в качестве импровизированной зубочистки — он часто подносил руку ко рту, для чего приходилось держать её в неестественной позе (это привело к деформации плеча), а сами зубы оказались сточены и заметно повреждены.

Археологи не исключают, что столь контрпродуктивный подход к гигиене полости рта мог послужить причиной, по которой человек не прожил более долгую жизнь. В то же время, для учёных остаётся загадкой, каким образом человек смог жить со столь экзотическим протезом во времена, когда не существовало даже антибиотиков.

Экспертов также приятно удивил тот факт, что мужчина прожил так долго после ампутации конечности в те времена, когда не было антибиотиков. Все говорит о том, что он сумел адаптироваться к новой жизни и научился обходиться без руки, получив при этом поддержку в своем обществе.

Неподалёку от скелета человека с ножом вместо руки специалистами были найдены другие останки, в том числе кости лошадей и охотничьих собак. О полученных результатах исследователи рассказали на страницах издания Journal of Anthropological Sciences.