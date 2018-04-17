Археологи обнаружили скелет мужчины, прожившего жизнь с ножом вместо руки
По словам исследователей, человек прожил 40-50 лет, причем немалую часть этого времени вместо руки у него был нож.
Во время раскопок на территории Ломбардии археологи нашли скелет человека, жившего не раньше VI и не позднее VIII века нашей эры. Вместо правой руки у жителя средневековой Италии специалисты увидели нож, причем оружие заменило ему конечность еще при жизни.
Специалисты не исключают, что руку человеку могли ампутировать после того, как она была повреждена в сражении — особенно если принять во внимание, какая «замена» была ей найдена.
Судя по деформации некоторых костей, при «протезировании» прикладывалось немало усилий. По всей видимости, нож крепился посредством кожаных ремней. С уверенностью ответить на вопрос, зачем именно итальянцу понадобился нож вместо руки, учёные пока не готовы.
В то же время, специалисты предполагают, что нож, в том числе, использовался в качестве импровизированной зубочистки — он часто подносил руку ко рту, для чего приходилось держать её в неестественной позе (это привело к деформации плеча), а сами зубы оказались сточены и заметно повреждены.
Археологи не исключают, что столь контрпродуктивный подход к гигиене полости рта мог послужить причиной, по которой человек не прожил более долгую жизнь. В то же время, для учёных остаётся загадкой, каким образом человек смог жить со столь экзотическим протезом во времена, когда не существовало даже антибиотиков.
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Экспертов также приятно удивил тот факт, что мужчина прожил так долго после ампутации конечности в те времена, когда не было антибиотиков. Все говорит о том, что он сумел адаптироваться к новой жизни и научился обходиться без руки, получив при этом поддержку в своем обществе.
Неподалёку от скелета человека с ножом вместо руки специалистами были найдены другие останки, в том числе кости лошадей и охотничьих собак. О полученных результатах исследователи рассказали на страницах издания Journal of Anthropological Sciences.