"С миру по гривне - агрессору на черные мешки": Игорь Кондратюк о главных ожиданиях 2023 года

Известный телеведущий и продюсер рассказал "Телеграфу" о вероятном участии иностранных войск в войне на стороне Украины и о действиях россиян после смерти путина

Первые дни нового года Украина встретила, отражая атаки иранских дронов, запущенных россиянами, а также массово уничтожая мобилизованных страны-агрессора. А новогодние обращения президентов воюющих стран ясно дали понять, что никто не намерен отступать. О главных для Украины итогах 2022 года и ожиданиях 2023-го "Телеграф" поговорил с телеведущим, продюсером Игорем Кондратюком.

– Что, по вашему мнению, самое главное для Украины произошло в минувшем году?

– Главный итог – мы продолжаем воевать за нашу Независимость. Не сдались ни за "три дня", ни "за неделю", ни "за 10 дней". Несмотря на потери и страшные разрушения. А ВСУ продолжают освобождать наши города и села от российских нацистов. Все остальные итоги – второстепенные: образовалась широкая антироссийская коалиция; россию душат (и задушат!) санкциями; Украине стали давать новейшее оружие, лучше того, которым воюет оккупант; парламент зачистил культурное пространство от российской культуры – культуры захватчиков и убийц; все как один граждане страны помогают ВСУ – кто чем может. Невероятное единение армии и народа! Наша с вами задача – не терять оптимизма, быть уверенными в наших защитниках и, соответственно, в Победе. Я тоже, как и все, хочу отметить День Победы над российскими захватчиками в 2023 году.

– О чем говорят новогодние заявления-2023 украинского и российского президентов?

– Новогодняя речь президента Украины ничего нового, нами еще не услышанного в предыдущих ежедневных заявлениях, не содержала. Я услышал сжатое изложение второй фазы российской войны против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года. К слову, президент, если я правильно услышал, всего три раза вспомнил страну оккупантов. Это мало, по-моему. Соответственно, ничего сенсационного, кроме общих слов. Лучшая в его речи была фраза о том, что 2023 год станет годом Победы.

Что касается речи путина, записанной на фоне статистов, которые с ним почти постоянно на всех видео- и фотосъемках, то тоже ничего сенсационного. Недофюрер продолжает бороться с НАТО, защищая "русский мир". Старый параноик несет агрессивную ахинею, но всем россиянам это пофиг, поскольку они находятся в состоянии глубокого зомбирования с примерно 2012 года, как по мне. И некая "дозакрутка" их агрессивного ватного общества (полная мобилизация, закрытие границ и т. п.) ничего не меняет.

Соответственно, россиянам следует понимать, что украинцам до задницы слова их Главного Преступника Современности. Нам главное – его действия. И действия всех россиян, ступивших с оружием в руках на территорию суверенной Украины еще в 2014 году. На эти действия будет жестокий отпор, и вся конституционная территория Украины будет очищена от захватчиков. Больше я никак не могу трактовать новогодние речи Зеленского и путина. У нас идет освободительная война до полной победы! Несмотря на новые бомбардировки украинских городов, которые начались сразу с наступлением Нового года.

– Какие факторы могут повлиять на перелом на фронте, на скорейшее поражение агрессора?

– Если верить нашим военным руководителям – министру обороны Резникову, например, – то единственным переломным моментом в ближайшее время, причем моментом со знаком "минус", может стать уменьшение военной помощи от наших союзников де-факто. США в первую очередь. Потому что ни количество мобилизованных украинцев, которые хотят воевать, ни их мотивация уничтожать врага не проблема.

Я отношу себя к оптимистам. Новое оружие от стран НАТО будет. Его будет все больше и больше. Потому что, по-моему, все западные страны уже поняли, что проигрыш Украины слишком дорого обойдется миру. Куда дороже, чем это можно себе представить. Я даже считаю участие иностранных войск в войне на стороне Украины более вероятным, чем остановку поставок новейшего оружия нашим силам обороны.

Что касается тактических побед – они тоже будут. Как обычно – позже, чем мы с вами хотели бы. Освобождение левобережной Херсонщины, Запорожской области, выход на границы на востоке – все будет. Только не спрашивайте когда и каким образом. Слишком дорогую цену мы платим за наши победы, чтобы я, диванный эксперт, двигал войсками по карте военных действий. Чтобы ускорить все это, мы должны продолжать помогать нашим военным. Победим, только когда ВСУ плечом к плечу с народом. С миру по гривне – агрессору на черные мешки.

– Какие ожидания от будущего?

– Понятно, что экономика нашей страны будет балансировать на грани выживания, пока идет война. С 10 октября мы узнали, что такое блэкауты. Многочасовые, многоразовые. О какой экономике здесь можно говорить? Дождемся Победы и тогда возьмемся за восстановление страны. А пока хоть как-то сохранять рабочие места и заработок граждан.

Ожидаю продвижения наших защитников вперед, к границам. Вытеснения и уничтожения захватчиков. Возвращения пленных. Хотелось бы, чтобы путин сконал. Как – не имеет значения. После его смерти рашисты сделают очень быстрый "жест доброй воли", вот увидите!