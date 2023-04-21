У США есть свой сценарий ведения войны. Военный эксперт — о визите Столтенберга и победе над рф

Олег Жданов прокомментировал "Телеграфу" цели визита генсека НАТО и спрогнозировал, сколько еще Запад будет тормозить с самолетами для ВСУ

На фоне скандальной ситуации со спором двух стран ЕС, что фактически тормозит поставки боеприпасов Украине, накануне официальный визит в Киев совершил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, ранее генсек Альянса заявлял, что поддержка Украины со стороны блока прекращаться не будет, а накануне Столтенберг неожиданно посетил Украину.

"Телеграф" спросил у военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, чего следует ожидать от этого визита, сдвинется ли вопрос усиления украинской армии со стороны союзников и когда все же наступит переломный момент в войне с россией.

— Зачем генсек Альянса прибыл в Киев, привез ли он что-нибудь важное для Украины?

— Это чисто политический визит, не военный. Дело в том, что НАТО в военном плане максимально дистанцируется от нашего конфликта. В этом ключе вспомните заявление Джо Байдена в первые месяцы войны, когда он сказал, что НАТО будет максимально дистанцироваться от конфликта. Поэтому визит Столтенберга сугубо политический… Единственное, что он нам может предложить (скорее всего, так оно и будет) — гуманитарная помощь и помощь военно-техническим имуществом. Как они это делали и раньше. Но в основном это демонстрация того, что НАТО полностью поддерживает Украину.

— В контексте визита Столтенберга, какова судьба передачи Украине бомбардировщиков перед ожидаемым наступлением ВСУ?

— Вряд ли этот визит повлияет на вопросы самолетов. Единственное, что может быть какое-нибудь заявление на тему самолетов. Дело в том, что не Альянс передает самолеты, и Столтенберг – это не та фигура, которая может повлиять на решения стран-партнеров.

Вопросы самолетов нужно рассматривать в прямых персональных переговорах. Предположим, в формате Украина – США, или Украина – Словакия. Или Украина – Польша.

Кстати, Украина так и договаривалась со Словакией о самолетах МиГ-29. В этом случае мы вели прямые переговоры со словацким правительством.

Поэтому, повторюсь, Столтенберг не та фигура, которая может повлиять на это решение. Хотя я не исключаю, что подобная тема может рассматриваться. Для нас важно держать эту тему в фокусе мировых СМИ, чтобы она не пошла куда-нибудь на второй или третий планы.

— Есть такое понятие, как "управление войной". То есть такой своеобразный подход Запада к военным конфликтам в мире, когда союзники не спешат радикально вмешиваться в военном плане. Об этом ранее говорили некоторые эксперты в контексте войны рф против Украины. Почему западные страны до сих пор продолжают применять такую стратегию управления войной в Украине?

— Я с первого дня широкомасштабного вторжения россии в Украину говорил, что у Соединенных Штатов есть свой сценарий ведения этой военной кампании. И по моему мнению, дело в том, что главная цель Запада (в первую очередь США) — это максимальное ослабление российской федерации и изменение политического устройства или политического руководства рф. Вот, исходя из этих соображений, Запад ведет эту войну. При этом не коллективный Запад (я бы немного разделил), а именно англо-саксонская часть Запада ведет эту войну в таком контексте.

Европа немного пытается спорить по этому поводу. К примеру, та же Франция (при поддержке Ватикана) имеет свое видение этого конфликта. Германия сегодня, как я понимаю, имеет более нейтральную позицию и идет в общем контексте помощи Украине.

А Соединенные Штаты хотят, чтобы у путина не осталось аргументов для войны, а для этого нужно или вытянуть из россии весь военный потенциал, который россияне могут сегодня выставить на поле боя. Что сейчас и делается. А для этого нужно что? Не дать достаточного количества оружия, чтобы мы могли в более короткие сроки разгромить россию.

Или тянуть до того момента, когда в россии произойдет смена политической элиты, что приведет к изменению политического курса.

— То есть, другими словами, это может затянуться на годы?

— Теоретически, это могло бы затянуться на годы. Но я думаю, что Запад ускоряет сценарий. Те же США потихоньку ускоряют сам процесс, понимая, что Европа долго не выдержит. И держать саму марку "коллективного Запада" становится все труднее. Знаете, здесь нужно найти такое целесообразное равновесие, когда с одной стороны будет истощение россии, а с другой — не затягивание этого конфликта. Потому что, думаю, в следующем году не вся Европа будет готова выделять такие сумасшедшие средства для поддержки Украины.