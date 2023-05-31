"Это был настоящий ад": как 19-летняя девушка пережила ракетный удар по Краматорску, потерю ноги и шесть операций

Спортсменка и танцовщица Анастасия Шестопал рассказала подробности спасения и реабилитации

Один из самых зверских и смертоносных терактов, совершенных рф за время полномасштабного вторжения – ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 – унес жизни 61 человека. Еще 121 – получил ранение. Все эти люди были на вокзале, ожидая эвакуационного поезда. Среди них была и 19-летняя Настя Шестопал – студентка, спортсменка и танцовщица. В тот день Настя наконец-то решилась на эвакуацию – хотела поехать к друзьям в Днепр. И даже не подозревала, что окажется в самом эпицентре взрыва.

Обломки ракеты задели бедренную артерию – в таких случаях люди часто умирают от кровотечения за считанные часы. Но Настя выжила. "Потеряла ногу, но не потеряла себя", – написала Настя в своем Instagram, где после случившегося начала вести блог и рассказывать подробности своей реабилитации – физической и психологической.

История Насти и ее любовь к жизни нашла отклик в сердцах тысяч подписчиков.

Когда мама Насти, узнав о теракте, прибежала в городскую больницу, она увидела там страшную картину. Сотни раненых. Дети и взрослые с оторванными конечностями. Забрызганные кровью пол и стены. И разводившие руками медработники, которые говорили, что пациентки с фамилией Шестопал в списках раненых нет.

– Но я успела сообщить, что была ранена. И, получив такой ответ в больнице, мама уже не знала, что и думать, – рассказывает "Телеграфу" Настя. – Потом оказалось, что меня записали не под фамилией, а под каким-то номером. В тот момент меня уже оперировали – это была первая операция, очнувшись после которой я увидела, что обе мои ноги на месте и надеялась, что так будет и дальше. Но, к сожалению, произошло иначе.

Настя Шестопал – пострадавшая в результате теракта в Краматорске

Мгновение, когда произошел ракетный удар, Настя хорошо помнит.

– Моя психика меня бережет и некоторые моменты – самые страшные картины, которые я там видела – мне удается не вспоминать. Иначе я бы, наверное, сошла с ума, – говорит Настя. – Когда произошел взрыв, я сидела на скамейке у вокзала и читала книгу. В тот день наконец-то решилась уехать в более спокойное место. Мы с родителями жили в Дружковке Донецкой области. Сначала не хотели уезжать. Но потом практически все мои друзья разъехались, а в городе становилось все опаснее. И я подумала о том, чтобы поехать в Днепр к друзьям. В тот день, 8 апреля, у меня не было никаких плохих предчувствий. Напротив, я была удивительно спокойна. Договорилась с человеком, который должен был отвезти меня из Краматорска в Днепр, что жду его на вокзале. Мамина подруга, которая подвезла меня в Краматорск, предлагала посидеть эти несколько часов у нее на работе, но я отказалась…

Место, где была Настя во время взрыва в Краматорске 8 апреля 2022 года

После первого взрыва поняла, что лежу в луже крови. Люди вокруг меня бегут, а я не могу подняться. Затем второй взрыв. Я вижу, что моя левая нога неестественно изогнута. Я понимаю: о если мне сейчас никто не поможет, я здесь и умру… Закричала: "Помогите!" Но люди продолжали бежать и не обращали на меня внимания… Не знаю, сколько я там пролежала. Потом ко мне подбежал спасатель. Наверное, это был сотрудник ГСЧС. Он перетянул мне ногу и сказал своему коллеге, что "здесь очень тяжелая девочка". Я тем временем пыталась дотянуться до валявшегося в луже крови телефона. Смогла его взять, но дальше руки меня совсем не слушались, и я не могла никому позвонить…. Когда уже двое спасателей взяли меня на руки и понесли, я больше всего боялась, что кусок моей ноги сейчас просто отпадет. А еще боялась смотреть по сторонам. Понимала, что то, что я увижу никогда не смогу забыть. Я была в самом эпицентре взрыва. Вокруг погибшие люди, раненые дети… Это был настоящий ад.

Настю сначала занесли в здание вокзала, а затем вместе с другими ранеными увезли в городскую больницу. За это время девушка успела сообщить родным, что жива – смогла ответить на телефонный звонок мужа ее сестры и сказать, что ее везут в больницу.

– Меня узнали по вещам, – говорит Настя. – Так мама узнала, что я все же была в больнице. Когда она спросила врачей, буду ли я ходить, они сказали: "Молитесь, чтобы она выжила". Молились все наши родные, друзья, знакомые… После первой операции я впала в кому. Но потом очнулась, и это дало всем надежду на то, что я буду жить. Врачи из Краматорска пытались спасти ногу. Отправили в Павлоград, а уже оттуда – в Днепр. В пути у меня открылось кровотечение, и в Днепре была вторая операция, после которой нога все еще была со мной. Но в ночь после второй операции мое состояние резко ухудшилось. Меня снова отвезли в операционную. Снова наркоз, проснувшись после которого я увидела, что ноги уже нет.

"Молитесь, чтобы она выжила": слова врачей к маме девушки

Вспоминая свои эмоции в тот момент, Настя признается, что в некоторой степени была к этому готова.

– Я понимала, что это может произойти, – говорит Настя. – И была настолько измучена всеми этими операциями, что первой моей мыслью, когда увидела, что ноги нет, было: "Ну теперь хотя бы смогу поспать, отдохнуть". Но, конечно, никакого сна уже не было. Потому что очень быстро пришло осознание того, что теперь все по-другому. Что мне 19, а у меня нет ноги. Что занималась спортом,танцами, строила столько планов. А что теперь? В тот момент я была в палате сама, мама только ехала в Днепр (меня перевозили на скорых вместе с другими ранеными, и для родственников в этих каретах мест не было), и мне было сложно оставаться наедине с этими мыслями…

Мама меня очень поддержала. О том, что ногу ампутировали, уже знали все, кроме нее. Я позвонила ей, когда она была в пути. Помню, она сказала мне: "Я скоро буду, не волнуйся". "Мам, у меня нет ноги", – говорю. Была секундная пауза. "Ничего страшного, – мама очень быстро взяла себя в руки. – Самое главное, что ты жива". Ее голос звучал уверенно. И я тогда подумала: "А ведь это действительно главное – я жива…".

До теракта Настя занималась спортом и танцами, строила планы на будущее

Далее последовал сложный и болезненный процесс восстановления после операций. Фантомная боль, которую Настя до сих пор иногда испытывает.

– Мне казалось, что нога, которой уже не было, горит, – вспоминает Настя. – Кроме того, сильно болела культя. Я не могла вставать и даже не могла ничего делать руками – они немели при попытке написать сообщение в телефоне. Было трудно чувствовать свою слабость и не понимать, как долго будет продолжаться это состояние. Очень изматывали и операции – с ампутацией ноги они не кончились. В общей сложности их было шесть. Кроме родных, меня очень поддержали военные, с которыми я лежала в одной больнице. Они говорили мне, что я настоящий герой и со всем справлюсь. А я говорила им, что на самом деле герои – они… За месяц, который я провела в госпитале, эти люди стали мне родными. И медперсонал тоже. Никогда не забуду, как одна медсестра поставила меня на ноги. Мне казалось, что я не могу даже сесть – сразу начинала кружиться голова. Но она убедила меня, что я смогу не только сесть, но и стоять. Помогла мне сделать это, научила держать равновесие, а потом и ходить на одной ноге.

Затем случилась Германия и протез, с которым Настя смогла ходить уже на обеих ногах. В Германии у Насти никого не было – но благодаря сообщению в соцсети, которое о ней написала ее подруга, появились Мира и Мартин – супруги из города Эссен, которые пригласили Настю к себе и нашли для нее одну из лучших больниц Германии, где Настя смогла пройти протезирование. Подробности своей реабилитации Настя показывает в Instagram. Настя не скрывает эмоций, делится с подписчиками как успехами, так и непростыми моментами.

Это сообщение Настя написала в декабре 2022 года:

"В последнее время у меня приходит ретравматизация. Знаете, когда во внешнем мире у меня сейчас вроде бы не происходит каких-то ранящих событий, но эти "ранящие" события, чувства живут в твоей голове. Эти чувства "накрывают" неожиданно и несвоевременно. И временами трудно давать себе время проживать это снова.

Недавно мне захотелось снова посмотреть видео, связанные с этим днем, когда я умирала. И каким-то, до сих пор странным для себя образом смогла выбрать жизнь. И мне продолжают сниться сны с этими событиями. В жизни я уже спокойно говорю об этом, потому что чем больше я говорю об этом, тем больше я разрешаю себе проживать боль. Иногда боль – это просто боль. Но моя заставила меня нырнуть ко дну, там я нашла себя и смогла плыть в своей глубине".

В Германии Насте помогли пройти протезирование

– Освоить даже пробный протез, весящий около восьми килограммов, когда ты сама весишь 35, привыкнуть к специальному корсету, который, кажется, пережимает все твои внутренности – это нелегко, – говорит Настя. – Это кропотливая ежедневная работа. Но когда ты знаешь, зачем тебе это нужно, продолжаешь идти вперед. Сначала делаешь первые неуверенные шаги на костылях, потом пробуешь без костылей. Само осознание того, что ты снова стоишь на двух ногах – это счастье.

Видео, как Настя уверенно идет на своих двух ногах по улицам Парижа, куда приехала на несколько дней, впечатляет. Ее походка выглядит так, будто никакого протеза нет совсем. Хотя Настя не пытается его скрывать. Она носит платья и сарафаны. Ведет активный образ жизни – гуляет, встречается с друзьями, путешествует. Начала заниматься вокалом, о чем мечтала еще до трагедии, но не решалась.

"С ногой или без нее, жизнь действительно прекрасна", — Настя Шестопал

– Я просто живу, – говорит Настя. – С ногой или без нее, жизнь действительно прекрасна. Случившееся очень сильно меня изменило. Я иногда говорю, что там, на вокзале в Краматорске, бывшая Настя умерла. Но родилась другая – та, которая умеет по-настоящему ценить жизнь, близких, друзей. Теперь я не хочу тратить время на то, что мне не интересно – например, получать неинтересное мне образование или делать что-то только потому, что "так нужно". Среди моих подписчиков в Instagram много людей, которые тоже при разных обстоятельствах получили травмы, потеряли конечности. Многие из них пишут, что не знают, как жить дальше. Наверное, я веду свой профиль, прежде всего, для них. Показываю, насколько важно не замыкаться. Что не нужно стыдиться своих слез и эмоций. Сегодня ты можешь плакать, сердиться, и это совершенно нормально. А завтра – гулять с протезом в открытом платье, фотографироваться и чувствовать себя прекрасной. И кто сказал, что если ты с протезом вместо ноги, то в этом что-то не так? Этот протез даже может стать твоей изюминкой.

"Я никогда не смогу вернуться в прошлое, ведь я уже никогда не буду тем человеком, которым меня знали раньше, к счастью или к сожалению, – написала недавно Настя в Instagram. – Сейчас все, что было раньше – этого больше нет. Я все строю с нуля... Продолжаю строить свою жизнь, лучшую жизнь. Всем хочу пожелать оставаться рядом со "своими" людьми, семьей. Жить нашу жизнь прямо сейчас, не откладывать ничего не завтра. И конечно, у меня сейчас одно желание, как у всех украинцев. И оно сбудется".