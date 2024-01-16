MELOVIN: "Это не мой выбор быть бисексуалом, но мне не хотелось бы всю жизнь слышать оскорбления в свою сторону"

MELOVIN третий раз примет участие в нацотборе на Евровидение и имеет большие шансы на победу

MELOVIN стал одним из фаворитов нацотбора на "Евровидение". В эксклюзивном интервью "Телеграфу" певец рассказал, какие радикальные изменения произошли в его жизни, какую татуировку сделал в честь отца и зачем перекрасил волосы и изменил имидж.

– Перекрасив свои волосы в белый цвет вы вернулись к своему первому имиджу. С чем связана эта метаморфоза?

- Я почти полгода проходил активную психотерапию, к которой я обратился после панических атак и еще некоторых жизненных сложностей о которых я не рассказывал. Но фаны в моей музыке находят какие-то подсказки, что происходит в моей личной жизни. Кроме того, я отказался от алкоголя после того, как узнал, что у меня сахарный диабет. И это меня тоже очень шокировало. Я понял, что отнюдь не на том пути, где сам себя начал уничтожать. Мне стало понятно, что хочу быть человеком, который вне времени и пространства. Поэтому задался вопросами — зачем ты себя так разрушаешь, кто же сделал тебе так больно? Или ты сам себе сделал так больно, что перестал себя уважать? Поэтому я решил таким образом, перекрасив волосы, показать, что у меня произошла метаморфоза. Я себя чувствую сейчас таковым и не хочу никакого эпатажа. Что-то мне стало сейчас казаться диким. Метаморфоза для меня заключается в том, что раньше эпатаж, отрицательная экспрессия и холодность были как кокон для бабочки. Это было нужно для моего собственного понимания, кто я действительно, кем я себя вижу в будущем. Я понял, что хочу быть собой и не хочу играть роли.

– У вас на пальце есть тату в виде бокала вина. Вы сделали его после того, как запретили употреблять алкоголь?

– Нет, это было раньше. Мой отец дома делает вино. Сами понимаете – Одесса, частный дом, где растет виноград. Когда я написал новогоднюю песню "Великолепный миг", в которой есть строка "С папиным вином". Именно после этого я решил набить бокал вина, как признак того, что это отец. И сделал это на большом пальце, потому что это как знак великой силы. Хотел его именно так запечатлеть, потому что в ремесле состоит его любовь к жизни. Потому что это не столько о вине, сколько о создании семейного круга, тепла, этих посиделок. Не алкоголь нас объединял, а любовь его к тому, чтобы мы все собрались.

- Своим сообщением о том, что у вас сахарный диабет вы шокировали многих. Вы уже употребляете инсулин?

– Нет, у меня не первый тип диабета. У меня MODY-диабет, передающийся генетически. Единственное, что меня заводит в ступор, это его репродуктивность. Я понимаю, что если захочу иметь ребенка, то у него будет диабет. К этому нужно быть готовым, но это о далеком будущем. Но это все равно меня сжирает. Я говорил об этом с врачом и узнавал больше. Жить с этим можно, но мне пришлось очень сильно изменить свою жизнь и рацион, пищевые привычки и отказаться от алкоголя. А также добиться того, чтобы меньше было стресса, потому что он очень влияет. Недавно я стресонул так, что сахар поднялся до девятки. Зачем мне это? При этом сцена меня не стресует, только какие-то жизненные штуки. Лекарство у меня всегда с собой. Дай бог, что придет тот момент, когда они мне будут не нужны и я просто буду правильно питаться. А пока только медикаментозная терапия.

- Если вы победите в нацотборе и поедете на главный конкурс, насколько в вашем номере может найтись место для того, чтобы показать Европе, какая у нас идет война?

- Я против этой фразы – музыка вне политики. Когда-то я был дурачком и так думал. Во-первых, потому что был юн и не знал, что такое политика. Во-вторых, эта навязчивая фраза, что за столом никакой политики. И ты сидишь как дебил и реально ничего не понимаешь, что вообще происходит. Даже не понимаешь, что ты когда-то был русифицированным, и это даже не было твоим выбором. Я никогда не буду кричать: "Почему не на государственном!" Я отвечаю только за свою жизнь. А что касается номера на конкурсе, то моя песня "Dreamer" о мечтах. Мы мечтаем о победе. Мечты особенные для каждого. Поэтому интерпретировать можно по-разному. Конечно, все украинцы мечтают об одном. Но европейцы этого не поймут и думать о войне не будут, потому что у них свои мечты. Но с помощью пресс-встреч, проходящих на Евровидении, ты можешь проводить параллели и напоминать людям, что у нас идет война и люди могут повлиять на то, чтобы наши мечты сбылись.

- После того, как вы сделали каминг-аут, готовы к тому, что на нацотборе ведущие могут над этим много шутить?

– Я уверен, что такого не будет. Мы сейчас в фокусе внимания Европы, поэтому никто не позволит это делать со сцены в прямом эфире в большую общественность. Это позволяют делать себе в ютюбчике на определенных каналах или сериалах, у которых много сексизма. Такое впечатление, что людей хотят выращивать каким-нибудь быдлом. Я против культуры отмены, потому что это не работает. Но я за то, чтобы люди занимались своим развитием и понимали, что сейчас это не ок. Мы живем уже в XXI веке. Да, люди имеют право, что-то не принимать. Но давайте без оскорблений друг друга. Например, я не религиозный человек, но я не кричу кому-то, чтобы он не ходил в церковь. В случае с ориентацией это не мой выбор быть бисексуалом. Мне совсем не хотелось бы прожить всю жизнь и постоянно слышать оскорбления в свой адрес.

- После того, как на вашу голову все это свалилось, не сожалеете, что объявили об этом на всю страну?

- Когда вспоминаешь, что все мы смертны и день "Х" всегда наступит, то это единственное, что мы знаем в своей жизни на 100 процентов. От этого все остальное в жизни становится очень мелким и незначительным. Я за то, чтобы прожить жизнь красиво и ярко, чтобы было что вспомнить. Чтобы мой путь вдохновил таких же мечтателей, как и я. Когда-то в детстве я подходил ночью, чтобы никто не видел, к забору с блокнотом и ручкой и подписывал себе автографы. Мне нравилось визуализировать то, каким я могу быть, когда вырасту. Сколько бы мы ни говорили: "Не сотвори себе кумира", – мы все равно у кого-то что-то подсматриваем. Поэтому важнее всего достичь того, чтобы нация и люди вокруг нас были здоровы. Чтобы было уважение друг к другу.

- Когда вы участвовали в двух предыдущих нацотборах, у вас была самая мощная фан-база. Насколько сейчас она мощна, поможет ли она вам снова выиграть?

- Я думаю, что в этом году есть другой человек, которому нужно задавать этот вопрос, поскольку его фан-база больше. Это YAKTAK. Поэтому, наконец, я буду спокоен, потому что обо мне не будут говорить, что эти Меловинаторы наголосовали за меня. Но я это говорю с самоиронией. Потому что он молодец, идеально попал в яблочко своей целевой аудитории. И это круто! Меня не выращивали в системе координат зависти.