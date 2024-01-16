MELOVIN: "Це не мій вибір бути бісексуалом, але мені не хотілося б все життя чути образи у свій бік"

MELOVIN втретє візьме участь у нацвідборі на Євробачення і має великі шанси на перемогу

MELOVIN став одним з фаворитів нацвідбору на "Євробачення". В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" співак розповів які радикальні зміни сталися у його житті, яке зробив татуювання на честь батька та навіщо перефарбував волосся та змінив імідж.

- Перефарбувавши своє волосся у білий колір ви повернулися до свого першого іміджу. З чим пов’язана ця метаморфоза?

- Я майже півроку проходив активну психотерапію до якої я звернувся після панічних атак, та ще деяких життєвих складнощів про котрі я не розповідав. Але фани у моїй музиці знаходять якісь підказки, що відбувається у моєму особистому житті. Окрім того, я відмовився від алкоголю після того, як дізнався, що у мене цукровий діабет. І це мене теж дуже шокувало. Я зрозумів, що зовсім не на тому шляху, де сам себе почав знищувати. Мені стало зрозуміло, що хочу бути людиною, котра поза часом та простором. Тому поставив собі питання — нащо ти себе так руйнуєш, хто ж зробив тобі так боляче? Або ти сам собі зробив так боляче, що перестав сам себе поважати? Тому я вирішив таким чином, перефарбувавши волосся, показати, що у мене відбулася метаморфоза. Я себе відчуваю зараз таким і не хочу ніякого епатажу. Щось мені стало зараз здаватися диким. Метаморфоза для мене полягає у тому, що раніше епатаж, негативна експресія та холодність були як кокон для метелика. Це було потрібно для мого власного розуміння, хто я насправді, ким я себе бачу у майбутньому. Тож, я зрозумів, що хочу бути собою і не хочу грати ролі.

- У вас на пальці є тату у вигляді келиха вина. Ви зробили його після того, як заборонили вживати алкоголь?

- Ні, це було раніше. Мій батько, вдома робить вино. Самі розумієте – Одеса, приватний будинок, де росте виноград. Коли я написав новорічну пісню "Чудова мить", в якій є рядок "З татовим вином". Саме після цього я й вирішив набити келих вина, як ознака того, що це тато. І зробив це на великому пальці, бо це як знак великої сили. Хотів його саме так закарбувати, бо у ремеслі полягає його любов до життя. Бо це не стільки про вино, скільки про створення сімейного кола, тепла, цих посиденьок. Не алкоголь нас об’єднував, а його любов до того, щоб ми всі зібралися.

- Своїм повідомленням про те що у вас цукровий діабет ви шокували багатьох. Ви вже вживаєте інсулін?

- Ні, у мене не перший тип діабету. У мене MODY-діабет, котрий передається генетично. Єдине, що мене заводить у ступор, це його репродуктивність. Я розумію, що якщо захочу мати дитину, то у неї буде діабет. До цього треба бути готовим, але це про далеке майбутнє. Але це все одно мене зжирає. Я говорив про це з лікарем і дізнавався більше. Жити з цим можна, але мені довелося дуже сильно змінити своє життя і раціон, харчові звички та відмовитися від алкоголю. А також досягти того, щоб менше було стресу, тому що він дуже впливає. Нещодавно я стресонув так, що цукор піднявся до дев’ятки. Навіщо це мені? При цьому сцена мене не стресує, тільки якісь життєві штуки. Ліки у мене завжди з собою. Дай бог, що прийде той момент, коли вони мені будуть непотрібні і я просто правильно харчуватимуся. А поки тільки медикаментозна терапія.

- Якщо ви переможете у нацвідборі та поїдете на головний конкурс, наскільки у вашому номері може знайтися місце тому, щоб показати Європі, яка у нас іде війна?

- Я проти цієї фрази – музика поза політикою. Колись я був дурачком і так думав. По-перше, тому що був малим і не знав, що таке політика. По-друге, оця нав’язлива фраза, що за столом ніякої політики. І ти сидиш як дебіл і реально нічого не розумієш, що взагалі відбувається. Навіть не розумієш, що ти колись був русифікованим і це навіть не було твоїм вибором. Я ніколи не буду кричати: "Чому не державною!" Я відповідаю тільки за своє життя. А що стосується номера на конкурсі, то моя пісня "Dreamer" про мрії. Ми мріємо також про перемогу. Мрії особливі для кожного. Тому інтерпретувати можливо по різному. Звісно, всі українці мріють про одне. Але європейці цього не зрозуміють і думати про війну не будуть, оскільки у них свої мрії. Але за допомогою прес-зустрічей, котрі проходять на Євробаченні, ти можеш проводити паралелі і нагадувати людям, що у нас йде війна і люди можуть повпливати на те, щоб наші мрії здійснилися.

- Після того, як ви зробили камінг-аут готові до того, що на нацвідборі ведучі можуть над цим багато жартувати?

- Я впевнений, що такого не буде. Ми зараз у фокусі уваги Європи, тому ніхто не дозволить це робити зі сцени у прямому ефірі на великий загал. Це дозволяють робити собі у ютьюбчику на певних каналах чи серіалах, у котрих багато сексизму. Таке враження, що людей хочуть вирощувати якимось бидлом. Я проти культури відміни, тому що таке не працює. Але я за те, щоб люди займалися своїм розвитком і розуміли, що це зараз не ок. Ми живемо вже у XXI сторіччі. Так, люди мають право, щось не приймати. Але давайте без образ один одного. Наприклад, я не релігійна людина, але ж я не кричу комусь, щоб він не ходив до церкви. У випадку з орієнтацією, це не мій вибір бути бісексуалом. Мені зовсім не хотілося б прожити все життя і постійно чути образи у свій бік.

- Після того, як на вашу голову все це звалилося не жалкуєте, що оголосили це на всю країну?

- Коли згадуєш, що всі ми смертні і день "Х" завжди настане то це єдине, що ми знаємо у своєму житті на 100 відсотків. Від цього все інше у житті стає дуже маленьким і незначним. Я за те, щоб прожити життя красиво та яскраво, щоб було, що згадати. Щоб мій шлях надихнув таких саме мрійників як і я. Колись у дитинстві я підходив вночі, щоб ніхто не бачив, до паркану з блокнотом та ручкою і сам собі підписував автографи. Мені подобалося візуалізувати те, яким я можу бути, коли виросту. Скільки б ми не казали: "Не створи собі кумира", – ми все одно у когось щось підглядаємо. Тому найважливіше досягнути того, щоб нація та люди навколо нас були здорові. Щоб була повага одне до одного.

- Коли ви брали участь у двох попередніх нацвідборах у вас була найпотужніша фан-база. Наскільки зараз вона потужна, чи допоможе вона вам знов виграти?

- Я думаю, що цього року є інша людина, котрій потрібно ставити це питання, оскільки його фан-база більша. Це YAKTAK. Тому, нарешті, я буду спокійний, бо про мене не говоритимуть, що ці Меловінатори наголосували за мене. Але я це кажу з самоіронією. Бо він молодець, влучив ідеально у яблучко своєї цільової аудиторії. І це круто! Мене не вирощували у системі координат заздрощів.