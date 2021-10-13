Гривна начала укрепляться после падения: курс валют на 13 октября

Последние несколько дней доллар и евро дорожали

На утро среды, 13 октября, после незначительного падения гривна снова начала укрепляться.

Об этом можно судить по официальному курсу Нацбанка, сообщает "Телеграф".

Отметим, что в последние недели ситуация на валютном рынке была нестабильна, и несколько дней подряд доллар и евро поднимались в цене. Теперь же все основные валюты разом пусть незначительно, но подешевели.

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На 13 октября курс валют выглядит следующим образом:

1 доллар США стоит 26,34 грн (-2 копейки за сутки);

1 евро — 30,42 грн (-8 копеек);

1 злотый — 6,66 грн (+1 коп.);

10 рублей РФ — 3,64 грн (-3 копейки).

Стоит учитывать, что официальный курс регулятора показывает общую динамику на рынке, однако физические лица по нему покупать валюту не могут.

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