Гривна начала укрепляться после падения: курс валют на 13 октября
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Последние несколько дней доллар и евро дорожали
На утро среды, 13 октября, после незначительного падения гривна снова начала укрепляться.
Об этом можно судить по официальному курсу Нацбанка, сообщает "Телеграф".
Отметим, что в последние недели ситуация на валютном рынке была нестабильна, и несколько дней подряд доллар и евро поднимались в цене. Теперь же все основные валюты разом пусть незначительно, но подешевели.
На 13 октября курс валют выглядит следующим образом:
- 1 доллар США стоит 26,34 грн (-2 копейки за сутки);
- 1 евро — 30,42 грн (-8 копеек);
- 1 злотый — 6,66 грн (+1 коп.);
- 10 рублей РФ — 3,64 грн (-3 копейки).
Стоит учитывать, что официальный курс регулятора показывает общую динамику на рынке, однако физические лица по нему покупать валюту не могут.
Ранее "Телеграф" писал, как в Украине перед началом отопительного сезона все же растут тарифы на коммуналку, несмотря на все обещания власти.
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