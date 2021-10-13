Гривня почала зміцнюватися після падіння: курс валют на 13 жовтня
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 14
Останні кілька днів долар і євро дорожчали
На ранок середи, 13 жовтня, після незначного падіння гривня знову почала зміцнюватися.
Про це можна судити за офіційним курсом Нацбанку, повідомляє "Телеграф".
Відзначимо, що в останні тижні ситуація на валютному ринку була нестабільна, і кілька днів поспіль долар і євро піднімалися в ціні. Тепер же всі основні валюти разом нехай незначно, але подешевшали.
На 13 жовтня курс валют виглядає наступним чином:
- 1 долар США коштує 26,34 грн (-2 копійки за добу);
- 1 євро — 30,42 грн (-8 копійок);
- 1 злотий — 6,66 грн (+1 коп.);
- 10 рублів РФ — 3,64 грн (-3 копійки).
Варто враховувати, що офіційний курс регулятора показує загальну динаміку на ринку, однак фізичні особи по ньому купувати валюту не можуть.
Раніше "Телеграф" писав, як в Україні перед початком опалювального сезону все-таки зростають тарифи на комуналку, незважаючи на всі обіцянки влади.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-