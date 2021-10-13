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Гривня почала зміцнюватися після падіння: курс валют на 13 жовтня

Автор
Валерія Куценко
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НБУ оновив курс валют в Україні
НБУ оновив курс валют в Україні

Останні кілька днів долар і євро дорожчали

На ранок середи, 13 жовтня, після незначного падіння гривня знову почала зміцнюватися.

Про це можна судити за офіційним курсом Нацбанку, повідомляє "Телеграф".

Відзначимо, що в останні тижні ситуація на валютному ринку була нестабільна, і кілька днів поспіль долар і євро піднімалися в ціні. Тепер же всі основні валюти разом нехай незначно, але подешевшали.

На 13 жовтня курс валют виглядає наступним чином:

  • 1 долар США коштує 26,34 грн (-2 копійки за добу);
  • 1 євро — 30,42 грн (-8 копійок);
  • 1 злотий — 6,66 грн (+1 коп.);
  • 10 рублів РФ — 3,64 грн (-3 копійки).

Варто враховувати, що офіційний курс регулятора показує загальну динаміку на ринку, однак фізичні особи по ньому купувати валюту не можуть.

Раніше "Телеграф" писав, як в Україні перед початком опалювального сезону все-таки зростають тарифи на комуналку, незважаючи на всі обіцянки влади.

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