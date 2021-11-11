Украина будет вынуждена импортировать электроэнергию из Беларуси и России

Юрий Корольчук полагает, что Украина вовремя не купила достаточные объемы угля

Президент Владимир Зеленский в обращении 10 ноября заявил, что проблемы с энергоресурсами сейчас наблюдается не конкретно в Украине, в мире в целом. Также глава государства обвинил отечественных предпринимателей в манипуляциях энергоресурсами на фоне начала отопительного сезона.

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии "Телеграфу" в свою очередь назвал обращение президента эмоциональным, а не конструктивным.

Эксперт обращает внимание на то, что Зеленский не озвучил конкретные цифры, которые доказали бы, что в стране нет дефицита угля и газа. Он отмечает, что сейчас на складах в Украине осталось менее 450 тыс. тонн угля. В последний раз запасы были на таком уровне в феврале нынешнего года, и тогда нам пришлось закупать электроэнергию у Беларуси и России.

Также Корольчук соглашается, что частично за проблемы с запасами угля в стране отвечает компания ДТЭК Рината Ахметова, так как именно она имеет в собственности больше ТЭС и добывает больше угля, чем другие компании. По его словам, после 2020 года наша страна нуждается в 2,5 млн тоннах угля – именно этот объем и надо было закупить в этом году. Но, говорит эксперт, в компании ожидали снижения цен на уголь и не закупили нужные объемы, а в итоге просчитались.

В итоге, по мнению Юрия Корольчука, в нынешних реалиях Украина может только импортировать электроэнергию из Беларуси и России.

Напомним, в России заявляют, что Украина хотела купить уголь в ОРДЛО.