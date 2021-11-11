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Україна буде змушена імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії

Автор
Тетяна Веремєєва
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Імпортувати електроенергію доведеться через низькі запаси вугілля Новина оновлена 11 листопада 2021, 20:29
Імпортувати електроенергію доведеться через низькі запаси вугілля

Юрій Корольчук вважає, що Україна вчасно не купила достатніх обсягів вугілля

Президент Володимир Зеленський у зверненні 10 листопада заявив, що проблеми з енергоресурсами зараз спостерігаються не конкретно в Україні, а у світі загалом. Також глава держави звинуватив вітчизняних підприємців у маніпуляціях енергоресурсами на фоні початку опалювального сезону.

Член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у коментарі "Телеграфу" у свою чергу назвав звернення президента емоційним, а не конструктивним.

Експерт звертає увагу на те, що Зеленський не озвучив конкретні цифри, які б довели, що в країні немає дефіциту вугілля та газу. Він наголошує, що зараз на складах в Україні залишилося менше ніж 450 тис. тонн вугілля. Востаннє запаси були на такому рівні в лютому цього року, і тоді нам довелося закуповувати електроенергію у Білорусі та Росії.

Також Корольчук погоджується, що частково за проблеми із запасами вугілля в країні відповідає компанія ДТЕК Ріната Ахметова, оскільки саме вона має у власності більше ТЕС та видобуває більше вугілля, ніж інші компанії. За його словами, після 2020 року наша країна потребує 2,5 млн тонн вугілля – саме цей обсяг і треба було закупити цього року. Але, каже експерт, у компанії очікували зниження цін на вугілля і не закупили потрібних обсягів, а в результаті прорахувалися.

У результаті, на думку Юрія Корольчука, у нинішніх реаліях Україна може лише імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії.

Нагадаємо, в Росії заявляють, що Україна хотіла купувати вугілля в ОРДЛО.

Теги:
#Вугілля #Росія #Білорусь #Електроенергія #Енергоресурси
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