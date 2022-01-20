Доллар по 30? Что происходит с американской валютой в Украине

Пока гривня еще пытается укрепить позиции, но доллар все равно растет

За последние несколько недель в Украине значительно подорожал американский доллар. Эксперты уже назвали это явление "качелями" и считают, что их могло вызвать нахождение российской армии на восточных границах страны.

Прогнозы финансистов на ближайшие несколько месяцев опубликовало издание "Сегодня".

По мнению руководителя "EXANTE Україна" Владимира Позния, напряженная политическая геоситуация — не последняя причина подорожания американской валюты. И речь не только в угрозе вторжения РФ в Украину, но и не совсем удачных переговорах Кремля с представителями НАТО.

Впрочем, Позний говорит, что пока говорить о дальнейшем росте курса доллара еще рано. Эксперт считает, что до отметки в 28 гривня продолжит "бороться" за укрепление собственных позиций.

А вот по словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, не все столь радужно. В первую очередь на это намекает уменьшение вложение в облигации внутреннего государственного займа Украины. На внешнем рынке эта сумма сократилась на 4,30 млрд гривен за последнее время.

Если же Россия рискнет осуществить масштабное вторжение, говорит Гойлов, ситуация с валютой станет еще хуже. Все потому, что Нацбанку придется вводить жесткие ограничения, с которыми страна уже сталкивалась в 2015 году. Среди них — ограничение валютных операций для физлиц и остановка любых торгов.

Таким образом, по мнению эксперта, девальвация гривны будет неотвратима. Следовательно, доллар быстро начнет дорожать и свободно может преодолеть отметку в 30 и больше.

Однако разводить панику украинцам Гойлов не предлагает. Вместо этого лучше перевести все сбережения в иностранную валюту — на случай незапланированных "качелей".

Напомним, что ранее мы писали о более длительных прогнозах насчет курса валют и позиций украинской экономики в 2022 году. Своим видением ситуации с "Телеграфом" поделился экономический эксперт Вадим Иосуб.