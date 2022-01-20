Долар по 30? Що відбувається з американською валютою в Україні

Поки що гривня ще намагається зміцнити позиції, але долар все одно зростає

За останні кілька тижнів в Україні значно подорожчав американський долар. Експерти вже назвали це явище "гойдалками" і вважають, що їх могло викликати перебування російської армії на східних кордонах країни.

Прогнози фінансистів на найближчі кілька місяців опублікувало видання "Сегодня".

На думку керівника "EXANTE Україна" Володимира Познія, напружена політична геоситуація — не остання причина здорожчання американської валюти. І йдеться не лише про загрозу вторгнення РФ в Україну, а й про не зовсім вдалі переговори Кремля з представниками НАТО.

Втім, Позній стверджує, що поки що говорити про подальше зростання курсу долара ще зарано. Експерт вважає, що до позначки 28 гривня продовжить "боротися" за зміцнення власних позицій.

А ось за словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, не все так райдужно. Насамперед на це натякає зменшення вкладення в облігації внутрішньої державної позики України. На зовнішньому ринку ця сума скоротилася на 4,30 млрд гривень за останній час.

Якщо ж Росія ризикне здійснити масштабне вторгнення, каже Гойлов, ситуація з валютою стане ще гіршою. Все тому, що Нацбанку доведеться запроваджувати жорсткі обмеження, з якими країна вже стикалася у 2015 році. Серед них — обмеження валютних операцій для фізосіб та зупинення будь-яких торгів.

Таким чином, на думку експерта, девальвація гривні буде невідворотною. Отже, долар швидко почне дорожчати і вільно може подолати позначку 30 і більше.

Проте розводити паніку українцям Гойлов не пропонує. Натомість краще перевести всі заощадження в іноземну валюту — на випадок незапланованих гойдалок.

Нагадаємо, що раніше ми писали про більш тривалі прогнози щодо курсу валют та позицій української економіки у 2022 році. Своїм баченням ситуації із "Телеграфом" поділився економічний експерт Вадим Йосуб.