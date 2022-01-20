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Долар по 30? Що відбувається з американською валютою в Україні

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Інвестори масово позбавлялися гривні через загрозу вторгнення РФ
Інвестори масово позбавлялися гривні через загрозу вторгнення РФ

Поки що гривня ще намагається зміцнити позиції, але долар все одно зростає

За останні кілька тижнів в Україні значно подорожчав американський долар. Експерти вже назвали це явище "гойдалками" і вважають, що їх могло викликати перебування російської армії на східних кордонах країни.

Прогнози фінансистів на найближчі кілька місяців опублікувало видання "Сегодня".

На думку керівника "EXANTE Україна" Володимира Познія, напружена політична геоситуація — не остання причина здорожчання американської валюти. І йдеться не лише про загрозу вторгнення РФ в Україну, а й про не зовсім вдалі переговори Кремля з представниками НАТО.

Втім, Позній стверджує, що поки що говорити про подальше зростання курсу долара ще зарано. Експерт вважає, що до позначки 28 гривня продовжить "боротися" за зміцнення власних позицій.

А ось за словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, не все так райдужно. Насамперед на це натякає зменшення вкладення в облігації внутрішньої державної позики України. На зовнішньому ринку ця сума скоротилася на 4,30 млрд гривень за останній час.

Якщо ж Росія ризикне здійснити масштабне вторгнення, каже Гойлов, ситуація з валютою стане ще гіршою. Все тому, що Нацбанку доведеться запроваджувати жорсткі обмеження, з якими країна вже стикалася у 2015 році. Серед них — обмеження валютних операцій для фізосіб та зупинення будь-яких торгів.

Таким чином, на думку експерта, девальвація гривні буде невідворотною. Отже, долар швидко почне дорожчати і вільно може подолати позначку 30 і більше.

Проте розводити паніку українцям Гойлов не пропонує. Натомість краще перевести всі заощадження в іноземну валюту — на випадок незапланованих гойдалок.

Нагадаємо, що раніше ми писали про більш тривалі прогнози щодо курсу валют та позицій української економіки у 2022 році. Своїм баченням ситуації із "Телеграфом" поділився економічний експерт Вадим Йосуб.

Теги:
#Фінанси #Економіка #Гривня #Долар #Курс валют #Курс долара
Інвестори масово позбавлялися гривні через загрозу вторгнення РФ
Економіка та Фінанси
Долар по 30? Що відбувається з американською валютою в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Інвестори масово позбавлялися гривні через загрозу вторгнення РФ
Долар по 30? Що відбувається з американською валютою в Україні
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