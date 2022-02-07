Укр

"Нарушение условий": налоговики озвучили важный нюанс для ФОПов в Украине

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Налоги в 2022 многие будут платить по-новому Новость обновлена 07 февраля 2022, 12:08
Налоги в 2022 многие будут платить по-новому

Эксперты объяснили важный нюанс, который касается второй группы ФОПов

Украинцы в 2022 году столкнутся с рядом новшеств в сфере налогообложения. И хоть самое обсуждаемое из них — введение обязательных кассовых аппаратов, есть немало и других моментов, на которые следует обратить внимание.

В частности, в Государственной налоговой службе объяснили важный нюанс, который касается второй группы ФОПов (украинский термин, обозначающий физическое лицо-предпринимателя или ФЛП).

Налоговики развернуто ответили на вопрос, нарушаются ли условия пребывания на второй группе плательщика, который предоставил услуги находящемуся в командировке работнику. В ГНС говорят, что если ФОП предоставил услуги юридическому лицу, которое находится в командировке, и этот сотрудник оплачивает все лично, то плательщика единого налога ни в чем уличить не могут.

"Однако, если оплата стоимости услуг поступает на счет физического лица – предпринимателя – плательщика единого налога второй группы от юридического лица, не являющегося плательщиком единого налога, за наемного работника, находящегося в командировке, то нарушаются условия пребывания физического лица – предпринимателя на второй группе плательщика единого налога", — говорят в ГНС.

"Телеграф" ранее собрал важнейшие пункты, которые помогут ФОПам второй группы упрощенной системы налогообложения, которая четко прописана в статье 291 Налогового кодекса Украины, правильно вести учет, своевременно сдавать отчетность и не беспокоиться по причине вероятности внедрения санкций от контролирующих органов.

Теги:
#Налоги #Предприниматели #ФЛП #ФОП
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